Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
В полуфинале Кубка России «Локомотив» разгромил ЦСКА и стал вторым финалистом турнира. В финале ждут «Крылья Советов».
Достижение Марко Николича в какой-то степени уникально. Его «Локомотив» меньше чем за год четырежды сыграл против ЦСКА – и все четыре раза победил.
✅ 16 июля 2020 – 2:1 в РПЛ.
✅ 27 сентября 2020 – 1:0 в РПЛ.
✅ 27 февраля 2021 – 2:0 в РПЛ.
✅ 21 апреля 2021 – 3:0 в Кубке.
Игры были не просто календарными. В первой – «Локо» обеспечил себе прямой выход в Лигу чемпионов-2020/21, в третьей – «Локо» тормознул гнавшийся за «Зенитом» в чемпионской гонке ЦСКА и ослабил его позиции, в четвертой – вышиб его из полуфинала Кубка.
С другими топ-клубами России у Николича статистика скромнее.
⭕️ «Спартак» – 4 очка за три матча.
⭕️ «Зенит» – 1 очко за один матч и проигранный Суперкубок.
⭕️ «Краснодар» – 3 очка за два матча (но поражение 0:5).
⭕️ «Динамо» – 0 очков за 1 матч (да еще и поражение 1:5).
У Ивицы Олича это первый матч против «Локомотива» в качестве тренера, и он опять проиграл. Опять – потому что регулярно проигрывал «Локо», выступая за ЦСКА в качестве игрока:
🔴 17 апреля 2004 – 0:1.
🔴 25 сентября 2004 – 0:1.
🟡 3 апреля 2005 – 0:0.
🔴 30 июля 2005 – 2:3.
🔴 16 апреля 2006 – 2:3.
🔴 23 сентября 2006 – 1:2.
В шести матчах – ничья и пять поражений. В ворота «Локо» Олич забивал всего однажды.
Интересно и то, что Олич проигрывал «Локо» ровно в те же месяцы (по названию), что Николич выигрывал у ЦСКА – апрель, июль и сентябрь. У Николича есть еще и февраль, но проведение матчей РПЛ в феврале в начале 2000-х было невозможно из-за условий.
Финал Кубка России разыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Он состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.