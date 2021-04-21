Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год

В полуфинале Кубка России «Локомотив» разгромил ЦСКА и стал вторым финалистом турнира. В финале ждут «Крылья Советов».

Достижение Марко Николича в какой-то степени уникально. Его «Локомотив» меньше чем за год четырежды сыграл против ЦСКА – и все четыре раза победил.

✅ 16 июля 2020 – 2:1 в РПЛ.

✅ 27 сентября 2020 – 1:0 в РПЛ.

✅ 27 февраля 2021 – 2:0 в РПЛ.

✅ 21 апреля 2021 – 3:0 в Кубке.

Игры были не просто календарными. В первой – «Локо» обеспечил себе прямой выход в Лигу чемпионов-2020/21, в третьей – «Локо» тормознул гнавшийся за «Зенитом» в чемпионской гонке ЦСКА и ослабил его позиции, в четвертой – вышиб его из полуфинала Кубка.

С другими топ-клубами России у Николича статистика скромнее.

⭕️ «Спартак» – 4 очка за три матча.

⭕️ «Зенит» – 1 очко за один матч и проигранный Суперкубок.

⭕️ «Краснодар» – 3 очка за два матча (но поражение 0:5).

⭕️ «Динамо» – 0 очков за 1 матч (да еще и поражение 1:5).