Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа

Итоги исполкома РФС, на котором сделали важные решения по РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубку России:

1. Сезон РПЛ возобновится 21 июня. Так выглядит структура календаря на оставшеся туры:

23 тур: 21 июня.

24 тур: 28 июня.

25 тур: 1 июля.

26 тур: 5 июля.

27 тур: 8 июля.

28 тур: 12 июля.

29 тур: 15 июля.

30 тур: 22 июля.

Командам разрешено делать по 5 замен за матч. До конца сезона матчи РПЛ пройдут без зрителей. Две последние команды по итогам сезона вылетают в ФНЛ, стыков не будет. Если чемпионат будет прерван и не будет доигран, то итоговое турнирное положение РПЛ и РФС зафиксируют по последнему туру.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что против доигровки сезона раньше были только те клубы, которым ничего не светит. Один из таких клубов – «Ахмат».

Президент РФС Александр Дюков сказал, что окончательное решение по возобновлению сезона будет за властью. Для этого нужно пройти несколько этапов:

Возвращение на въезд игроков-легионеров. Разработка регламента (его РФС составил – теперь ждет ответа от Роспотребнадзора). Вопрос по ограничениям на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. РФС собирается провести работу, чтобы снять их со своей стороны.

Еще одно важное замечание от Дюкова касается продления контрактов. Он сказал, что ни РФС, ни РПЛ, ни УЕФА не смогут повлиять на продления контрактов – это дело клубов и футболистов.