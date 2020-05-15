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Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
Итоги исполкома РФС, на котором сделали важные решения по РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубку России:
1. Сезон РПЛ возобновится 21 июня. Так выглядит структура календаря на оставшеся туры:
- 23 тур: 21 июня.
- 24 тур: 28 июня.
- 25 тур: 1 июля.
- 26 тур: 5 июля.
- 27 тур: 8 июля.
- 28 тур: 12 июля.
- 29 тур: 15 июля.
- 30 тур: 22 июля.
Командам разрешено делать по 5 замен за матч. До конца сезона матчи РПЛ пройдут без зрителей. Две последние команды по итогам сезона вылетают в ФНЛ, стыков не будет. Если чемпионат будет прерван и не будет доигран, то итоговое турнирное положение РПЛ и РФС зафиксируют по последнему туру.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что против доигровки сезона раньше были только те клубы, которым ничего не светит. Один из таких клубов – «Ахмат».
Президент РФС Александр Дюков сказал, что окончательное решение по возобновлению сезона будет за властью. Для этого нужно пройти несколько этапов:
- Возвращение на въезд игроков-легионеров.
- Разработка регламента (его РФС составил – теперь ждет ответа от Роспотребнадзора).
- Вопрос по ограничениям на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. РФС собирается провести работу, чтобы снять их со своей стороны.
Еще одно важное замечание от Дюкова касается продления контрактов. Он сказал, что ни РФС, ни РПЛ, ни УЕФА не смогут повлиять на продления контрактов – это дело клубов и футболистов.
2. Кубок России тоже будет доигран. 24 июня состоятся четвертьфинальный матч между «Шинником» и «Уралом», 18-19 июля – полуфинальные встречи. Финал пройдет 25 июля. В кубковых матчах тоже можно будет делать по пять замен. Места проведения матчей Кубка будут определены в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Комментарий Александра Дюкова по поводу Кубка:
«Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции».
3. По ПФЛ и ФНЛ: сезоны завершены с результатами на момент 17 марта. Из ФНЛ в РПЛ выходят команды с 1-го и 2-го мест – то есть «Ротор» и «Химки».
РФС отказался от стыковых матчей, и Дюков рассказал, почему было принято такое решение:
«Мы не доиграли турнир, поэтому здесь любое решение будет не до конца справедливым. Данное решение мотивировано конкретной ситуацией в таблице. Аргументы следующие: проведение мини-турнира — это новый турнир, форматы которого должны отдельно согласовываться. При создании нового турнира нужно аннулировать уже существующее первенство. К тому же нужно применять единый подход и принцип, если бы мы создали мини-турнир ФНЛ, то его нужно было бы создавать и в РПЛ. А если посмотреть на календарь, то вы увидите, что на стыковые матчи нет дат. Поэтому мы отказались от них. Кто-то всегда будет не согласен».