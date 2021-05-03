☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах
«Тамбов» – все. Всю зиму мучился, но искусственно доиграл весну. Теперь – официально вылетел и лишится профессионального статуса: клуб подтвердил, что не пойдет на лицензирование в новый сезон.
История «Тамбова» – лишь свежее звено в длинной-длинной цепочке смертей русских профессиональных клубов. Эта финансовая эпидемия длится много лет и приносит новые жертвы ежегодно.
Оцените масштаб в нашей инфографике. Мы проследили, как часто за последние 10 лет погибали клубы. Для простоты мы взяли только команды РПЛ и ФНЛ как двух сильнейших лиг. С учетом ПФЛ этот список был бы в несколько раз длиннее.
2011
◼️ «Жемчужина-Сочи» вошла в сезон-2011/12 со Станиславом Черчесовым, но летом снялась с ФНЛ. На тот момент клуб шел на девятом месте – оставшиеся матчи закончились техническими поражениями. На профессиональный уровень так и не вернулся.
2012
◼️ Перед стартом сезона брянское «Динамо» из-за долгов лишилось профессиональной лицензии и выбыло из ФНЛ. Потом из любителей поднялось в ПФЛ, а в сезоне-2019/20 выиграло зону «Центр» и вернулось в ФНЛ.
◼️ Летом-2012 владимирское «Торпедо» осталось без денег и профессионального статуса и ушло в любители. Через год вернулось в профессионалы и теперь играет в ПФЛ.
◼️ В сезоне-2011/12 «Нижний Новгород» занял третье место и проиграл в стыковых матчах за выход в РПЛ «Волге». После этого клуб был расформирован и объединен с ней.
2013
◼️ «Металлург-Кузбасс» закончил сезон-2012/13 на 15-м месте в ФНЛ, но не заявился на следующий из-за отсутствия финансирования и перешел в любители с названием «Кузбасс». Опять менял название, поднимался в ПФЛ, но умирал без денег.
2014
◼️ «Спартак-Нальчик» завершил сезон в ФНЛ на 10-м месте, но без финансирования снялся с турнира и заявился в ПФЛ. После этого на сезон возвращался в ФНЛ, а сейчас играет в ПФЛ.
◼️ Аналогичная ситуация была в «Роторе»: 15-е место, отсутствие денег и переход в ПФЛ. Из-за долгов клуб был ликвидирован, но возродился и сейчас борется, чтобы не вылететь из РПЛ.
◼️ Белгородский «Салют» провел в сезоне-2013/14 24 матча в ФНЛ, но зимой снялся с турнира из-за финансовых трудностей. В клубе осталось пять футболистов, а оставшиеся матчи завершились техническими 0:3. Летом «Салют» был признан банкротом и расформирован. Возродился в 2018 году из «Энергомаша» и теперь играет в ПФЛ.
◼️ «Алания» не доиграла сезон-2013/14 в ФНЛ и из-за миллиардного долга стала банкротом. В 2019 году возродилась, теперь выступает в ФНЛ и претендует на РПЛ.
2015
◼️ Московское «Торпедо» закончило сезон-2014/15 в РПЛ (куда попало впервые с 2006 года) на предпоследнем месте. Но из-за долгов заявилось только в ПФЛ. Сейчас крутится вокруг выхода в РПЛ.
2016
◼️ «Волга» стала 10-й в сезоне-2015/16 в ФНЛ, но летом был расформирована.
◼️ Иркутский «Байкал» доигрывал сезон в ФНЛ без денег и основных футболистов, а потом стал банкротом. Сейчас играет в любителях.
2018
◼️ «Амкар» закончил сезон-2017/18 на 13-м месте в РПЛ и был ликвидирован. Недавно возродился и подал документы на участие в ПФЛ.
◼️ «Тосно» дебютировал в РПЛ и сразу вылетел. Параллельно выиграл Кубок России, но в еврокубках не поиграл из-за миллионных долгов. Летом-2018 «Тосно» прекратил существование спустя пять лет после основания.
◼️ После девятого места в ФНЛ в сезоне-2017/18 «Кубань» стала банкротом. Сейчас играет в ПФЛ.
◼️ «Волгарь» занял на одно место ниже, тоже остался без финансирования, но заявился в ПФЛ, откуда вернулся в ФНЛ и сейчас идет в середине таблицы.
2019
◼️ В сезоне-2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ, но из-за финансовых проблем отправился сразу в ПФЛ, где играет до сих пор.
◼️ «Сибирь» закончила сезон в ФНЛ в зоне вылета и осталась без поддержки спонсоров и властей. Летом-2019 клуб был расформирован.
2020
◼️ Сезон-2019/20 в ФНЛ досрочно завершился из-за пандемии коронавируса. Курский «Авангард» занял 13-е место, но из-за финансовых проблем ушел в ПФЛ, чтобы сохранить профессиональный статус.
◼️ Руководство Приморского края прекратило финансирование профессиональных клубов в регионе, чтобы перенаправить деньги на борьбу с коронавирусом. Из-за этого «Луч», который стал 16-м в ФНЛ, перешел в любители.
◼️ «Армавир» тоже остался без денег, снялся с ФНЛ, а потом не прошел лицензирование в ПФЛ.
◼️ «Мордовия» заняла последнее место в ФНЛ и из-за долгов не заявилась в ПФЛ. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» играл «Тамбов».
2021
◼️ Который тоже умер. Досрочно последний в РПЛ и без будущего на профессиональном уровне. В новом сезоне клуб не пойдет в ФНЛ.