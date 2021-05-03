☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах

2011

◼️ «Жемчужина-Сочи» вошла в сезон-2011/12 со Станиславом Черчесовым, но летом снялась с ФНЛ. На тот момент клуб шел на девятом месте – оставшиеся матчи закончились техническими поражениями. На профессиональный уровень так и не вернулся.

2012

◼️ Перед стартом сезона брянское «Динамо» из-за долгов лишилось профессиональной лицензии и выбыло из ФНЛ. Потом из любителей поднялось в ПФЛ, а в сезоне-2019/20 выиграло зону «Центр» и вернулось в ФНЛ.

◼️ Летом-2012 владимирское «Торпедо» осталось без денег и профессионального статуса и ушло в любители. Через год вернулось в профессионалы и теперь играет в ПФЛ.

◼️ В сезоне-2011/12 «Нижний Новгород» занял третье место и проиграл в стыковых матчах за выход в РПЛ «Волге». После этого клуб был расформирован и объединен с ней.

2013

◼️ «Металлург-Кузбасс» закончил сезон-2012/13 на 15-м месте в ФНЛ, но не заявился на следующий из-за отсутствия финансирования и перешел в любители с названием «Кузбасс». Опять менял название, поднимался в ПФЛ, но умирал без денег.

2014

◼️ «Спартак-Нальчик» завершил сезон в ФНЛ на 10-м месте, но без финансирования снялся с турнира и заявился в ПФЛ. После этого на сезон возвращался в ФНЛ, а сейчас играет в ПФЛ.

◼️ Аналогичная ситуация была в «Роторе»: 15-е место, отсутствие денег и переход в ПФЛ. Из-за долгов клуб был ликвидирован, но возродился и сейчас борется, чтобы не вылететь из РПЛ.

◼️ Белгородский «Салют» провел в сезоне-2013/14 24 матча в ФНЛ, но зимой снялся с турнира из-за финансовых трудностей. В клубе осталось пять футболистов, а оставшиеся матчи завершились техническими 0:3. Летом «Салют» был признан банкротом и расформирован. Возродился в 2018 году из «Энергомаша» и теперь играет в ПФЛ.

◼️ «Алания» не доиграла сезон-2013/14 в ФНЛ и из-за миллиардного долга стала банкротом. В 2019 году возродилась, теперь выступает в ФНЛ и претендует на РПЛ.

2015

◼️ Московское «Торпедо» закончило сезон-2014/15 в РПЛ (куда попало впервые с 2006 года) на предпоследнем месте. Но из-за долгов заявилось только в ПФЛ. Сейчас крутится вокруг выхода в РПЛ.