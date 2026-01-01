Денис Кайков

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Игрок «Тамбова» при счете 0:2 сказал: будет другая игра. После «Тамбов» пропустил еще два, а этот игрок забил автогол 🤷‍♂️
#Денис Кайков
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