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Пока не забивает Кокорин, голы «Спартака» делает защитник Айртон
5 часов назад
Со вторым ударом в начале второго тайма справился вратарь «Тамбова» Никита Чагров (это его дебют за команду).
На 52-й минуте Доменико Тедеско заменил Кокорина.
«Спартак» без Кокорина выиграл 2:0, а главным героем встречи стал Айртон. В этом матче он забил оба мяча в ворота «Тамбова».
Видео первого. Здесь он просто забрался в штрафную и сыграл на добивании:
А вот второй гол Айртона. Здесь он тоже сыграл на добивании. На первый взгляд было не очень понятно: бил он или нет. Но Чагров просто не среагировал на этот удар:
Несколько фактов по голам Айртона:
- Первый дубль в карьере и первые голы за «Спартак» в РПЛ.
- Прошло чуть больше месяца с момента первого гола за «Спартак» – 16 августа он забил «Родине» в Кубке России.
- Первый раз, когда Айртон забил больше двух мячей за сезон. В 2017-м он забил два гола за «Лондрину» в бразильской Серии В. Следующие голы на профессиональном уровне ждал три года.
- У Айртона три гола в трех последних матчах за «Спартак».
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