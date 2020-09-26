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#Айртон #Футбол #РПЛ #Спартак #Тамбов

Пока не забивает Кокорин, голы «Спартака» делает защитник Айртон

5 часов назад

официальный сайт «Спартака»

В девятом туре РПЛ «Спартак» приехал в гости к «Тамбову». Главное событие перед стартом матча – Кокорин впервые попал в стартовый состав «Спартака». На поле он провел 52 минуты и создал два опасных момента.

Первый – сильно пробил в перекладину.

Со вторым ударом в начале второго тайма справился вратарь «Тамбова» Никита Чагров (это его дебют за команду).

На 52-й минуте Доменико Тедеско заменил Кокорина.

«Спартак» без Кокорина выиграл 2:0, а главным героем встречи стал Айртон. В этом матче он забил оба мяча в ворота «Тамбова».

Видео первого. Здесь он просто забрался в штрафную и сыграл на добивании:

А вот второй гол Айртона. Здесь он тоже сыграл на добивании. На первый взгляд было не очень понятно: бил он или нет. Но Чагров просто не среагировал на этот удар:

Несколько фактов по голам Айртона:

  • Первый дубль в карьере и первые голы за «Спартак» в РПЛ.
  • Прошло чуть больше месяца с момента первого гола за «Спартак» – 16 августа он забил «Родине» в Кубке России.
  • Первый раз, когда Айртон забил больше двух мячей за сезон. В 2017-м он забил два гола за «Лондрину» в бразильской Серии В. Следующие голы на профессиональном уровне ждал три года.
  • У Айртона три гола в трех последних матчах за «Спартак».
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