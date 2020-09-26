Пока не забивает Кокорин, голы «Спартака» делает защитник Айртон

Со вторым ударом в начале второго тайма справился вратарь «Тамбова» Никита Чагров (это его дебют за команду).

На 52-й минуте Доменико Тедеско заменил Кокорина.

«Спартак» без Кокорина выиграл 2:0, а главным героем встречи стал Айртон. В этом матче он забил оба мяча в ворота «Тамбова».

Видео первого. Здесь он просто забрался в штрафную и сыграл на добивании: