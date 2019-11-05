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Айртон Лукас
№6
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 июня 1997 (22) года
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Этот сезон РПЛ = отвратительное судейство. Клубы обвиняют Егорова
#Александр Егоров
05 ноября 2019, 21:18
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки
#РПЛ
03 марта 2019, 20:44