Восемь из десяти последних голов «Спартака» залетели со стандартов. Уф!
«Спартак» обыграл «Арсенал» – 2:1. Единственный гол Максименко пропустил со стандартного положения.
«Спартаку» понадобилось 11 официальных игр, чтобы пропустить 10 мячей. Из десяти голов в ворота клуба восемь были забиты со стандартов. Вот разбор по каждой встрече (таких было восемь), в которых он пропускал.
1. «Спартак» – «Арсенал» – 2:1. Один гол со стандарта.
«Арсенал» разыграл штрафной, после которого Хлусевич переправил мяч в ворота.
2. «Спартак» – «Локомотив» – 2:1. Один гол со стандарта.
Миранчук навешивал, разыгрывая штрафной. Мурило замкнул передачу головой.
3. «Уфа» – «Спартак» – 1:1. Один гол со стандарта.
Угловой «Уфы» завершил точным ударом с головы Аликина.
4. «Спартак» – «Сочи» – 2:2. Два гола со стандарта.
Оба – с пенальти. Первый реализовал Полоз, второй (после которого возникли разбирательства вокруг арбитра Алексея Еськова) – Нобоа.
Матчи прошлого сезона:
5. «Рубин» – «Спартак» – 1:2. Один гол со стандарта.
Игнатьев реализовал пенальти за фол на Кварацхелии.
6. «Зенит» – «Спартак» – 2:1 (Кубок России). Один гол со стандарта.
Здесь «Спартаку» прилетел гол с пенальти – от Дзюбы.
7. «Сочи» – «Спартак» – 1:0. Голов со стандарта не было.
8. «Спартак» – «Локомотив» – 1:1. Один гол со стандарта.
Здесь «Спартак» тоже пропустил с пенальти, который исполнил Миранчук.