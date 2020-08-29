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#Спартак #РПЛ #Футбол

Восемь из десяти последних голов «Спартака» залетели со стандартов. Уф!

29 августа, 20:22

ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Арсенал» – 2:1. Единственный гол Максименко пропустил со стандартного положения.

«Спартаку» понадобилось 11 официальных игр, чтобы пропустить 10 мячей. Из десяти голов в ворота клуба восемь были забиты со стандартов. Вот разбор по каждой встрече (таких было восемь), в которых он пропускал.

1. «Спартак» – «Арсенал» – 2:1. Один гол со стандарта.

«Арсенал» разыграл штрафной, после которого Хлусевич переправил мяч в ворота.

2. «Спартак» – «Локомотив» – 2:1. Один гол со стандарта.

Миранчук навешивал, разыгрывая штрафной. Мурило замкнул передачу головой.

3. «Уфа» – «Спартак» – 1:1. Один гол со стандарта.

Угловой «Уфы» завершил точным ударом с головы Аликина.

4. «Спартак» – «Сочи» – 2:2. Два гола со стандарта.

Оба – с пенальти. Первый реализовал Полоз, второй (после которого возникли разбирательства вокруг арбитра Алексея Еськова) – Нобоа.

Матчи прошлого сезона:

5. «Рубин» – «Спартак» – 1:2. Один гол со стандарта.

Игнатьев реализовал пенальти за фол на Кварацхелии.

6. «Зенит» – «Спартак» – 2:1 (Кубок России). Один гол со стандарта.

Здесь «Спартаку» прилетел гол с пенальти – от Дзюбы.

7. «Сочи» – «Спартак» – 1:0. Голов со стандарта не было.

8. «Спартак» – «Локомотив» – 1:1. Один гол со стандарта.

Здесь «Спартак» тоже пропустил с пенальти, который исполнил Миранчук.

Некоторые стандарты приводят к спорным моментам:
За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
Кажется, арбитр Еськов не прошел полиграф. В РФС до этого говорили, что все нормально
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