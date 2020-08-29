Восемь из десяти последних голов «Спартака» залетели со стандартов. Уф!

«Спартак» обыграл «Арсенал» – 2:1. Единственный гол Максименко пропустил со стандартного положения.

«Спартаку» понадобилось 11 официальных игр, чтобы пропустить 10 мячей. Из десяти голов в ворота клуба восемь были забиты со стандартов. Вот разбор по каждой встрече (таких было восемь), в которых он пропускал.

1. «Спартак» – «Арсенал» – 2:1. Один гол со стандарта.

«Арсенал» разыграл штрафной, после которого Хлусевич переправил мяч в ворота.

2. «Спартак» – «Локомотив» – 2:1. Один гол со стандарта.

Миранчук навешивал, разыгрывая штрафной. Мурило замкнул передачу головой.