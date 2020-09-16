Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях

«Спартак» стартовал в Кубке России с победы 5:1 на групповом этапе над клубом «Родина» из ПФЛ. Результат ожидаемый, соперник – гораздо ниже уровнем, но матч все равно был интересен по нескольким пунктам.

Дебют в новом формате

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Динамо» заняты в еврокубках и на этом этапе играть не будут. Остальные десять команд РПЛ, включая «Спартак», разделены на десять групп.

В каждой группе – по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, которые проведут между собой по матчу. Выходит победитель группы. «Спартаку» достались «Родина» из ПФЛ и «Енисей» из ФНЛ.

У соперника – тренеры Павленко и Калиниченко

«Родина» – московский клуб, который был основан в 2007 году. В прошлом сезоне занял восьмое место в ПФЛ, сейчас – идет четвертым с четырьмя победами в шести матчах.

В штабе работают бывшие спартаковцы Александр Павленко и Максим Калиниченко. Клуб пригласил их на «Открытие Арену» перед матчем и взял интервью.

После игры их здорово проводили фанаты.