Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
«Спартак» стартовал в Кубке России с победы 5:1 на групповом этапе над клубом «Родина» из ПФЛ. Результат ожидаемый, соперник – гораздо ниже уровнем, но матч все равно был интересен по нескольким пунктам.
Дебют в новом формате
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и «Динамо» заняты в еврокубках и на этом этапе играть не будут. Остальные десять команд РПЛ, включая «Спартак», разделены на десять групп.
В каждой группе – по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, которые проведут между собой по матчу. Выходит победитель группы. «Спартаку» достались «Родина» из ПФЛ и «Енисей» из ФНЛ.
У соперника – тренеры Павленко и Калиниченко
«Родина» – московский клуб, который был основан в 2007 году. В прошлом сезоне занял восьмое место в ПФЛ, сейчас – идет четвертым с четырьмя победами в шести матчах.
В штабе работают бывшие спартаковцы Александр Павленко и Максим Калиниченко. Клуб пригласил их на «Открытие Арену» перед матчем и взял интервью.
После игры их здорово проводили фанаты.
Главный тренер – Денис Лактионов. К «Спартаку» отношения не имеет, но пересекался с Олегом Романцевым перед ЧМ-2002. Он входил в расширенный список для поездки на турнир, но не попал в окончательную заявку.
Гостевой матч «Спартак» провел на «Открытие Арене»
По регламенту клубы ПФЛ проводят оба матча дома, РПЛ – оба в гостях, а ФНЛ – по матчу дома и на выезде.
«Родина» домашние игры проводит на стадионе «Янтарь», вмещающем 2000 зрителей. Клубы договорились сыграть на «Открытие Арене».
«Деталей раскрывать не буду. Разговор идет о том, покроет ли прибыль от продажи билетов ставку «Спартака» по аренде. Если покроет – хорошо, если нет – будем решать», – сказал гендиректор «Родины» Константин Архипов.
Матч транслировался в интернете
Правами на трансляцию владел «Телеспорт», матч можно было посмотреть в ютубе (трансляция доступна и сейчас).
Поначалу были небольшие зависания, пропадал звук.
Но проблемы были быстро устранены, и дальше с нагрузкой канал справился. Игру смотрели более 90 тысяч человек.
Кокорин впервые вышел в стартовом составе, а Урунов забил
Александр Кокорин дебютировал в «Спартаке» в дерби с ЦСКА, а против «Родины» вышел в старте. Он отыграл час, активно открывался, неплохо действовал в подыгрыше и отметился голевой передачей, перед тем как счет стал 2:0.
А 2:0 сделал еще один новичок – Остон Урунов. После паса Кокорина он ловко просочился между двумя защитниками и нанес классный удар в нижний угол. Выглядело эффектно.
Видео – с ютуб-канала «Телеспорт»
Другие авторы голов – Соболев, Айртон (первый мяч в официальном матче за «Спартак») и Понсе. Особенно красивым вышел пятый гол, когда Джикия отпасовал Бакаеву, получив обратно, навесил на Понсе, и тот пробил головой. Вся комбинация – в одно касание.
Видео – с ютуб-канала «Телеспорт»
А к Кутепову – вопросы
Илья Кутепов практически не играет при Тедеско. В 2020-м он провел матчи с «Динамо» и «Краснодаром» в РПЛ и на Кубок против ЦСКА. Первый выход с марта получился не слишком удачным.
«Родина» чуть не повела в счете на второй минуте, когда Кутепов и Крал не поделили соперника – очень опасно бил Волков. Единственный гол номинальные хозяева забили на 61-й минуте – Абдусаламов классным финтом убрал на замахе как раз Кутепова и точно пробил.
Абдусаламову 17 лет. Он родился всего за несколько недель до последней победы «Спартака» в Кубке России в 2003 году.
Пока что новый формат Кубка достаточно интересен.