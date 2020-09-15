Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩

Из-за реформы в Кубке России «Зенит» играет в одной группе с «Химками» из ПФЛ и «Нижним Новгородом» из ФНЛ.

Первый матч – с «Химками» в Иркутске на стадионе «Труд». Качество поля там – боль.

«Химки» показали его на предматчевой тренировке. Рядом с воротами – каша из песка и грязи.