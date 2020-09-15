Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩
Из-за реформы в Кубке России «Зенит» играет в одной группе с «Химками» из ПФЛ и «Нижним Новгородом» из ФНЛ.
Первый матч – с «Химками» в Иркутске на стадионе «Труд». Качество поля там – боль.
«Химки» показали его на предматчевой тренировке. Рядом с воротами – каша из песка и грязи.
«Телеспорт» транслировал этот матч бесплатно в одноклассниках – на общих планах видно, что в центре поля и у других ворот все тоже плохо.
Тем временем в Иркутске открывают другой стадион – «Авиатор». Его сделают доступным сентябре, он будет рассчитан на 350 фанатов. А за три года реконструкции (с 2017-го по 2020-й) область потратила на него 80 млн рублей.
Иркутский «Зенит» основан в 2003 году. И большая часть его жизни – путешествия по любительским лигам и один раз даже отказ от ЛФЛ из-за нехватки финансов. В ПФЛ «Зенит» заскочил лишь в ПФЛ.
В феврале появились новости, что игроки «Зенита» полгода не получают зарплаты. Из-за этого футболисты отказывались тренироваться, а некоторые даже подрабатывали грузчиками, пока им не выплатили все долги.