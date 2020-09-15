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#Зенит Иркутск #Футбол #Кубок России #Химки
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Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩

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Из-за реформы в Кубке России «Зенит» играет в одной группе с «Химками» из ПФЛ и «Нижним Новгородом» из ФНЛ.

Первый матч – с «Химками» в Иркутске на стадионе «Труд». Качество поля там – боль.

«Химки» показали его на предматчевой тренировке. Рядом с воротами – каша из песка и грязи.

«Телеспорт» транслировал этот матч бесплатно в одноклассниках – на общих планах видно, что в центре поля и у других ворот все тоже плохо.

Группа «Телеспорта» в одноклассниках

Группа «Телеспорта» в одноклассниках

Группа «Телеспорта» в одноклассниках

Тем временем в Иркутске открывают другой стадион – «Авиатор». Его сделают доступным сентябре, он будет рассчитан на 350 фанатов. А за три года реконструкции (с 2017-го по 2020-й) область потратила на него 80 млн рублей.

Иркутский «Зенит» основан в 2003 году. И большая часть его жизни – путешествия по любительским лигам и один раз даже отказ от ЛФЛ из-за нехватки финансов. В ПФЛ «Зенит» заскочил лишь в ПФЛ.

В феврале появились новости, что игроки «Зенита» полгода не получают зарплаты. Из-за этого футболисты отказывались тренироваться, а некоторые даже подрабатывали грузчиками, пока им не выплатили все долги.

 

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Реформа Кубка России, из-за которой «Зенит» играет с командой РПЛ:
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