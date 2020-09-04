В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено

• Стадии 1/32 и 1/16 финала заменены на групповой этап (элитный раунд, так это называется). Там – 10 групп, в каждой из которых по три команды. В них сыграют клубы из РПЛ (только те, которые не попали в еврокубки), ФНЛ и ПФЛ.

До группового этапа команды из ФНЛ и ПФЛ не пересекаются.

РФС уже провел жеребьевку элитного раунда Кубка России:

Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга».

Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина».

Группа 3: «Арсенал», «Текстильщик», «Салют».

Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец».

Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», иркутский «Зенит».

Группа 6: «Ахмат», «Шинник», ногинское «Знамя».

Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», ставропольское «Динамо».

Группа 8: «Сочи», «Оренбург», пермская «Звезда».

Группа 9: «Рубин», СКА-Хабаровск, «Черноморец».

Группа 10: «Тамбов», брянское «Динамо», «Машук-КМВ».

В сезоне-2021/22 будет 11 групп, потому что Россия потеряла одну еврокубковую строчку.