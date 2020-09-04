Кубок России
Футбол
РФС
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок России #Футбол #РФС

В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено

04 сентября, 15:15

Тезисно – как поменялся Кубок России:

• РФС ввел предварительный раунд для любительских команд и клубов из ПФЛ.

• Все привычные стадии сохраняются до 1/32 финала.

официальный сайт РФС

• Стадии 1/32 и 1/16 финала заменены на групповой этап (элитный раунд, так это называется). Там – 10 групп, в каждой из которых по три команды. В них сыграют клубы из РПЛ (только те, которые не попали в еврокубки), ФНЛ и ПФЛ.

До группового этапа команды из ФНЛ и ПФЛ не пересекаются.

РФС уже провел жеребьевку элитного раунда Кубка России:

Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга».

Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина».

Группа 3: «Арсенал», «Текстильщик», «Салют».

Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец».

Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», иркутский «Зенит».

Группа 6: «Ахмат», «Шинник», ногинское «Знамя».

Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», ставропольское «Динамо».

Группа 8: «Сочи», «Оренбург», пермская «Звезда».

Группа 9: «Рубин», СКА-Хабаровск, «Черноморец».

Группа 10: «Тамбов», брянское «Динамо», «Машук-КМВ».

В сезоне-2021/22 будет 11 групп, потому что Россия потеряла одну еврокубковую строчку.

официальный сайт «Локомотива»

• В 1/8 финала выйдут победители этих групп. Они сыграют с клубами из РПЛ, которые выступают в еврокубках в этом сезоне.

• Матчи 1/8 финала начнутся с марта.

• Увеличится призовой фонд за победу в Кубке. Раньше победители получали 6 млн рублей, сейчас – 20.

• Благодаря новому формату увеличивается число матчей в Кубке России: с 95 до 141.

• А еще поменялся стиль Кубка России. Теперь все выглядит так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Сюжеты из последнего Кубка России:
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻‍♂️
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок России
#Футбол
#РФС