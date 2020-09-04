В Кубке России теперь есть групповой этап. Еще раз: как там все устроено
Тезисно – как поменялся Кубок России:
• РФС ввел предварительный раунд для любительских команд и клубов из ПФЛ.
• Все привычные стадии сохраняются до 1/32 финала.
• Стадии 1/32 и 1/16 финала заменены на групповой этап (элитный раунд, так это называется). Там – 10 групп, в каждой из которых по три команды. В них сыграют клубы из РПЛ (только те, которые не попали в еврокубки), ФНЛ и ПФЛ.
До группового этапа команды из ФНЛ и ПФЛ не пересекаются.
РФС уже провел жеребьевку элитного раунда Кубка России:
Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга».
Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина».
Группа 3: «Арсенал», «Текстильщик», «Салют».
Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец».
Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», иркутский «Зенит».
Группа 6: «Ахмат», «Шинник», ногинское «Знамя».
Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», ставропольское «Динамо».
Группа 8: «Сочи», «Оренбург», пермская «Звезда».
Группа 9: «Рубин», СКА-Хабаровск, «Черноморец».
Группа 10: «Тамбов», брянское «Динамо», «Машук-КМВ».
В сезоне-2021/22 будет 11 групп, потому что Россия потеряла одну еврокубковую строчку.
• В 1/8 финала выйдут победители этих групп. Они сыграют с клубами из РПЛ, которые выступают в еврокубках в этом сезоне.
• Матчи 1/8 финала начнутся с марта.
• Увеличится призовой фонд за победу в Кубке. Раньше победители получали 6 млн рублей, сейчас – 20.
• Благодаря новому формату увеличивается число матчей в Кубке России: с 95 до 141.
• А еще поменялся стиль Кубка России. Теперь все выглядит так: