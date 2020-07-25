Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
«Химки» в финале Кубка России сделали замену, которая выходит за контекст спорта. Мы заметили ее важность в телеграм-канале «Пас, Кавказ!».
Армянина Аршака Коряна заменил азербайджанец Камран Алиев.
Вот почему она важна именно сейчас.
Отношения Армении и Азербайджана сейчас обострились. Последствия есть даже в Москве, где проходят массовые драки
12 июля на границе двух стран произошло столкновение. Чуть позже стороны сообщили об урегулировании конфликта, но дальше военные действия продолжились. За 4 дня, по данным следственного комитета Армении, погибли четверо армянских военнослужащих, 39 получили ранения. У Азербайджана – 13 убитых (1 мирный житель) и четыре раненных.
Дальше власти стран обменялись взаимными обвинениями. Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял шесть армянских деревень. В ответ Баку обвинил Армению в попытках организовать атаки на их войска и сообщили, что армянские войска из минометов обстреляли азербайджанские деревни.
Еще одна претензия со стороны Азербайджана: Армения 35 раз нарушила режим прекращения огня, используя снайперские винтовки. За сутки (24 июля) Азербайджан насчитал 45 обстрелов.
Конфликт отразился и на России:
- Азербайджанцы запрещали поставки армянских товаров на свои рынки.
- В Москве за несколько дней произошли массовые драки с участием армян и азербайджанцев.
- В Марьино 24 июля задержали 34 участника столкновения, в ходе которого пострадал один человек.
- Телеканал «360» сообщает, что азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами, портили их и били водителей.
- В районе Саларьево азербайджанцы разгромили магазин, принадлежащий армянам.
- В Петербурге задерживают представителей и той, и другой диаспоры. «Фонтанка» пишет, что на границе с Ленинградской областью пресечена массовая стычка.
Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия, а также объявила о готовности выступить посредником в этих переговорах.
У экспертов есть другое объяснение. Научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов в интервью «Газета.Ru» сказал:
«С одной стороны, мы видим территориальный конфликт, а с другой, мы видим, что этот конфликт носит ярко выраженный межэтнический характер. О каком конфликте за Карабах может идти речь, если перестрелки возникают на тех участках, где просто рядом стоят армяно-азербайджанские силы?»
Так почему замена «Химок» важна?
В условиях обострения конфликта особенно важно иметь в публичном поле символ, что армянин и азербайджанец могут играть в одной команде, жать друг другу руки и делать общее дело.
Мир и дружба – это хорошо.
Почему Армения и Азербайджан конфликтуют
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