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#политика #Футбол #Химки #Кубок России #Армения #Азербайджан #Аршак Корян

Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝

25 июля, 23:29

«Химки» в финале Кубка России сделали замену, которая выходит за контекст спорта. Мы заметили ее важность в телеграм-канале «Пас, Кавказ!».

Армянина Аршака Коряна заменил азербайджанец Камран Алиев.

Вот почему она важна именно сейчас.

телеканал «Матч ТВ»

Отношения Армении и Азербайджана сейчас обострились. Последствия есть даже в Москве, где проходят массовые драки

12 июля на границе двух стран произошло столкновение. Чуть позже стороны сообщили об урегулировании конфликта, но дальше военные действия продолжились. За 4 дня, по данным следственного комитета Армении, погибли четверо армянских военнослужащих, 39 получили ранения. У Азербайджана – 13 убитых (1 мирный житель) и четыре раненных.

Дальше власти стран обменялись взаимными обвинениями. Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял шесть армянских деревень. В ответ Баку обвинил Армению в попытках организовать атаки на их войска и сообщили, что армянские войска из минометов обстреляли азербайджанские деревни.

Еще одна претензия со стороны Азербайджана: Армения 35 раз нарушила режим прекращения огня, используя снайперские винтовки. За сутки (24 июля) Азербайджан насчитал 45 обстрелов.

Конфликт отразился и на России:

  • Азербайджанцы запрещали поставки армянских товаров на свои рынки.
  • В Москве за несколько дней произошли массовые драки с участием армян и азербайджанцев.
  • В Марьино 24 июля задержали 34 участника столкновения, в ходе которого пострадал один человек.
  • Телеканал «360» сообщает, что азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами, портили их и били водителей.
  • В районе Саларьево азербайджанцы разгромили магазин, принадлежащий армянам.
  • В Петербурге задерживают представителей и той, и другой диаспоры. «Фонтанка» пишет, что на границе с Ленинградской областью пресечена массовая стычка.

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия, а также объявила о готовности выступить посредником в этих переговорах.

У экспертов есть другое объяснение. Научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов в интервью «Газета.Ru» сказал:

«С одной стороны, мы видим территориальный конфликт, а с другой, мы видим, что этот конфликт носит ярко выраженный межэтнический характер. О каком конфликте за Карабах может идти речь, если перестрелки возникают на тех участках, где просто рядом стоят армяно-азербайджанские силы?»

Так почему замена «Химок» важна?

В условиях обострения конфликта особенно важно иметь в публичном поле символ, что армянин и азербайджанец могут играть в одной команде, жать друг другу руки и делать общее дело.

Мир и дружба – это хорошо.

Почему Армения и Азербайджан конфликтуют

Ранее «Гол» выпустил удобный и понятный разбор, почему исторически страны в противоречии.

Вот он:
Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
Комментарии (3)
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Василий Попович
26 июля, 10:08

Потому что футбол - это про мир <3

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vladik12
26 июля, 14:02

Футбол вне политики.

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попкорный слуга
26 июля, 14:57

Со мной в группе учились армянка и азербайджанец - никаких конфликтов и споров. Всем мир 🙌

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#Аршак Корян