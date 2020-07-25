Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝

Отношения Армении и Азербайджана сейчас обострились. Последствия есть даже в Москве, где проходят массовые драки

12 июля на границе двух стран произошло столкновение. Чуть позже стороны сообщили об урегулировании конфликта, но дальше военные действия продолжились. За 4 дня, по данным следственного комитета Армении, погибли четверо армянских военнослужащих, 39 получили ранения. У Азербайджана – 13 убитых (1 мирный житель) и четыре раненных.

Дальше власти стран обменялись взаимными обвинениями. Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял шесть армянских деревень. В ответ Баку обвинил Армению в попытках организовать атаки на их войска и сообщили, что армянские войска из минометов обстреляли азербайджанские деревни.

Еще одна претензия со стороны Азербайджана: Армения 35 раз нарушила режим прекращения огня, используя снайперские винтовки. За сутки (24 июля) Азербайджан насчитал 45 обстрелов.

Конфликт отразился и на России:

Азербайджанцы запрещали поставки армянских товаров на свои рынки.

В Москве за несколько дней произошли массовые драки с участием армян и азербайджанцев.

В Марьино 24 июля задержали 34 участника столкновения, в ходе которого пострадал один человек.

Телеканал «360» сообщает, что азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами, портили их и били водителей.

В районе Саларьево азербайджанцы разгромили магазин, принадлежащий армянам.

В Петербурге задерживают представителей и той, и другой диаспоры. «Фонтанка» пишет, что на границе с Ленинградской областью пресечена массовая стычка.

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия, а также объявила о готовности выступить посредником в этих переговорах.