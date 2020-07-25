Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился
«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России – на 84-й минуте Артем Дзюба исполнил пенальти, и этого хватило «Зениту» для победы.
Юран по этому поводу сказал: «Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов – не игрок, не тренер, наверное, он разбирается».
При этом «Химки» очень хорошо сопротивлялись, а главной звездой был вратарь Илья Лантратов. Для Лантратова это был первый сезон в «Химках». Он перешел туда прошлым летом из «Факела» и сейчас часто выходит в основе.
Лантратов тащил все удары, которые «Зенит» нанес с игры.
Вот видео моментов:
Главный эпизод, который мог перевернуть игру. Уже в добавленное время «Химки» провели пару классных атак (поддерживал даже Лантратов). Последняя и самая опасная – Конате откликнулся на навес из глубины, скинул Данилкину – и тот головой пробил в штангу.
Мяч сразу же отскочил к Кержакову, а через секунду арбитр дал финальный свисток.
Слова Юрана после матча: «Ребята выложились на сто процентов. Не хватило опыта. Считаю, что не уступили «Зениту» в борьбе, самоотдаче, желании. В конце был шанс – а там бы дополнительное время, где бывает все».