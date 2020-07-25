Кубок России
Футбол
Сергей Юран
Артем Дзюба
Илья Лантратов
Зенит
Химки
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#Кубок России #Футбол #Артем Дзюба #Зенит #Химки #Сергей Юран #Илья Лантратов

Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился

25 июля, 20:26

твиттер «Матч ТВ»

«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России – на 84-й минуте Артем Дзюба исполнил пенальти, и этого хватило «Зениту» для победы.

Юран по этому поводу сказал: «Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов – не игрок, не тренер, наверное, он разбирается».

При этом «Химки» очень хорошо сопротивлялись, а главной звездой был вратарь Илья Лантратов. Для Лантратова это был первый сезон в «Химках». Он перешел туда прошлым летом из «Факела» и сейчас часто выходит в основе.

Лантратов тащил все удары, которые «Зенит» нанес с игры.

Вот видео моментов:

Главный эпизод, который мог перевернуть игру. Уже в добавленное время «Химки» провели пару классных атак (поддерживал даже Лантратов). Последняя и самая опасная – Конате откликнулся на навес из глубины, скинул Данилкину – и тот головой пробил в штангу.

Мяч сразу же отскочил к Кержакову, а через секунду арбитр дал финальный свисток.

Слова Юрана после матча: «Ребята выложились на сто процентов. Не хватило опыта. Считаю, что не уступили «Зениту» в борьбе, самоотдаче, желании. В конце был шанс – а там бы дополнительное время, где бывает все».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные моменты финала Кубка России:
«Зенит» разминался перед финалом Кубка в траурных повязках. Это из-за смерти фаната-рекордсмена по выездным матчам
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻‍♂️
Комментарии (1)
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Валера Полевиков
26 июля, 13:45

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#Илья Лантратов