Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился

Юран по этому поводу сказал: «Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть ВАР. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов – не игрок, не тренер, наверное, он разбирается».

При этом «Химки» очень хорошо сопротивлялись, а главной звездой был вратарь Илья Лантратов. Для Лантратова это был первый сезон в «Химках». Он перешел туда прошлым летом из «Факела» и сейчас часто выходит в основе.

Лантратов тащил все удары, которые «Зенит» нанес с игры.

Вот видео моментов: