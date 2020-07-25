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#Зенит #Футбол #Химки #Кубок России

«Зенит» разминался перед финалом Кубка в траурных повязках. Это из-за смерти фаната-рекордсмена по выездным матчам

25 июля, 18:39

На разминке перед финалом Кубка России с «Химками» «Зенит» появился с черными повязками на руках. Это спланированная акция в память об умершем фанате.

Алексей Утов (или Леша Сапог – так его называли на трибуне) – популярный фанат «Зенита». Он болел за «Зенит» с 1981 года и впервые пришел на домашний матч клуба в 7 лет.

Утов ездил по всему СССР, России, посещал выездные матчи «Зенита» в еврокубках. В марте на матче с «Ахматом» он установил рекорд – 400 выездов за «Зенит». В истории команды есть только четыре футболиста, сыгравших более 40 матчей за нее: Давыдов, Малафеев, Бурчалкин и Анюков. В 90-х, когда у «Зенит» все было не очень хорошо, Утов поднимал фанатское движение: сам делал флаги и вязал шарфы.

Утов умер 23 июля – причина смерти не уточняется.

Все фото: твиттер «Зенита»
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Комментарии (2)
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Александр Плеханов
25 июля, 19:45

Жалко Химки. Почти вытащили финал. Команда, которая однозначно достойна РПЛ

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vladik12
26 июля, 15:07

Пусть вразумительно усиливаются - и вперед, трепать нервы записным фаворитам.

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