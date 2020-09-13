Дебют Кокорина за «Спартак» – неудача на поле и похвала от Газизова
ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В этом матче был спорный момент с третьим голом (все правильно). В первом тайме у некоторых людей не работала трансляция «Матч Премьер» – потом починилась. Даже в проигранном матче со стороны «Спартака» случилось важное событие: Александр Кокорин впервые попал в заявку и сразу дебютировал.
8 сентября стало известно о возвращении Кокорина в общую группу «Спартака». Шамиль Газизов настраивал, что Кокорин как раз может выйти уже на игру с ЦСКА. Такое же настроение было и перед первым туром сезона. Тогда Кокорин вылетел только в день скандального матча против «Сочи». Его непопадание в заявку прояснилось за пару часов до игры.
Теперь все прошло нормально. Так Кокорин ощущал себя на разминке перед матчем. В стартовый состав он не попал, но все равно сохранял хорошее настроение.
На скамейке Кокорин сидел вместе с Соболевым. Много общались, смеялись, а потом синхронно вышли на замену на 56-й минуте. Единственный момент в матче у Кокорина был на 85-й минуте. Он пробил головой выше ворот.
Общая статистика Кокорина по ключевым показателям в дерби. Главный вывод – ничего особенного на поле он не сделал:
- Сыграл 34 минуты.
- Отдал пять передач с точностью 80%.
- По одному разу пробил, потерял мяч и попал в офсайд.
Доменико Тедеско рассказал после матча, что еще постепенно вводит Кокорина в игровой ритм. Шамиль Газизов выступил резче и ярче: «В такую игру входить всегда тяжело. Поэтому непросто. Сегодня результат неудовлетворительный. Неудовлетворительный, но команда – молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось». Кокорина он назвал топовым.
Фанаты раскритиковали Кокорина за такой дебют:
Газизов хвалил? Держит хорошую мину при плохой игре.
Ну оффер же нужен.