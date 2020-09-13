Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

Дебют Кокорина за «Спартак» – неудача на поле и похвала от Газизова

13 сентября, 22:58
Александр Плеханов

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В этом матче был спорный момент с третьим голом (все правильно). В первом тайме у некоторых людей не работала трансляция «Матч Премьер» – потом починилась. Даже в проигранном матче со стороны «Спартака» случилось важное событие: Александр Кокорин впервые попал в заявку и сразу дебютировал.

8 сентября стало известно о возвращении Кокорина в общую группу «Спартака». Шамиль Газизов настраивал, что Кокорин как раз может выйти уже на игру с ЦСКА. Такое же настроение было и перед первым туром сезона. Тогда Кокорин вылетел только в день скандального матча против «Сочи». Его непопадание в заявку прояснилось за пару часов до игры.

Теперь все прошло нормально. Так Кокорин ощущал себя на разминке перед матчем. В стартовый состав он не попал, но все равно сохранял хорошее настроение.

На скамейке Кокорин сидел вместе с Соболевым. Много общались, смеялись, а потом синхронно вышли на замену на 56-й минуте. Единственный момент в матче у Кокорина был на 85-й минуте. Он пробил головой выше ворот.

Общая статистика Кокорина по ключевым показателям в дерби. Главный вывод – ничего особенного на поле он не сделал:

  • Сыграл 34 минуты.
  • Отдал пять передач с точностью 80%.
  • По одному разу пробил, потерял мяч и попал в офсайд.

Доменико Тедеско рассказал после матча, что еще постепенно вводит Кокорина в игровой ритм. Шамиль Газизов выступил резче и ярче: «В такую игру входить всегда тяжело. Поэтому непросто. Сегодня результат неудовлетворительный. Неудовлетворительный, но команда – молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось». Кокорина он назвал топовым.

Фанаты раскритиковали Кокорина за такой дебют:

Все фото: ФК «Спартак»
Что еще было в дерби
Третий гол ЦСКА засчитан из-за новой трактовки правил по игре рукой
Трансляция «Матч Премьер» слетела в первом тайме дерби. Не работала во всех приложениях
Комментарии (2)
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vladik12
13 сентября, 23:16

Газизов хвалил? Держит хорошую мину при плохой игре.

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НИККО
14 сентября, 10:16

Ну оффер же нужен.

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