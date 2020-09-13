Дебют Кокорина за «Спартак» – неудача на поле и похвала от Газизова

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В этом матче был спорный момент с третьим голом (все правильно). В первом тайме у некоторых людей не работала трансляция «Матч Премьер» – потом починилась. Даже в проигранном матче со стороны «Спартака» случилось важное событие: Александр Кокорин впервые попал в заявку и сразу дебютировал.

8 сентября стало известно о возвращении Кокорина в общую группу «Спартака». Шамиль Газизов настраивал, что Кокорин как раз может выйти уже на игру с ЦСКА. Такое же настроение было и перед первым туром сезона. Тогда Кокорин вылетел только в день скандального матча против «Сочи». Его непопадание в заявку прояснилось за пару часов до игры.

Теперь все прошло нормально. Так Кокорин ощущал себя на разминке перед матчем. В стартовый состав он не попал, но все равно сохранял хорошее настроение.