Трансляция «Матч Премьер» слетела в первом тайме дерби. Не работала во всех приложениях

Матч ЦСКА – «Спартак» стартовал в 19:00 по московскому времени. У многих людей не получилось посмотреть даже первый тайм. Люди пропускали голы и жаловались на проблемы в твиттере. Не работало ни в одном приложении – только на ТВ и на официальном сайте канала. «Матч ТВ» не показывал игру.