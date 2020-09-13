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#РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

Трансляция «Матч Премьер» слетела в первом тайме дерби. Не работала во всех приложениях

13 сентября, 20:00
Александр Плеханов

Самое популярное фото по матчу ЦСКА – «Спартак»

твиттер

UPD.  Еще во время игры «Матч Премьер» все объяснил проблемами с серверами.

Матч ЦСКА – «Спартак» стартовал в 19:00 по московскому времени. У многих людей не получилось посмотреть даже первый тайм. Люди пропускали голы и жаловались на проблемы в твиттере. Не работало ни в одном приложении – только на ТВ и на официальном сайте канала. «Матч ТВ» не показывал игру.

Пользователь твиттера Владимир Попов дважды в одном посте отметил аккаунт «Матч Премьер». Спросил о дальнейших действиях и возможности посмотреть дерби: подписка оформлена, ничего не работает. Он получил ответ со ссылками на трансляцию на сайте. Так происходило и с другими пользователями, которые приходили в комментарии.

Было и так:

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vladik12
13 сентября, 23:17

Впрочем, ничего нового.

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