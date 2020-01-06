Прошли сутки – вместо хоккея все говорят только про трансляцию «Матч ТВ»
Хоккейная сборная России проиграла в финале МЧМ канадцам 3:4 – трансляция шла по Первому каналу. Параллельно с этим «Матч ТВ» запустил повтор победного для россиян финала 2011 года – там наши проигрывали Канаде 0:3, но победили 5:3.
Многие, не разобравшись, смотрели трансляцию «Матча» и порадовались победе, не подозревая об исходе игры на «Первом».
Наиболее известные реакции на 5:3 девятилетней давности – Дмитрия Тарасова, «Москвы 24» и председателя Комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева.
Кто что еще рассказал:
Дмитрий Губерниев вспомнил похожую историю: «Много лет назад канал «Спорт» перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого! Приезжаю я после такого повтора в Олимпийский комитет, а там меня все поздравляют! А тогдашний президент Олимпийского комитета России Тягачев так радовался победе женщин в эстафете, что чуть руку мне не оторвал! А вы говорите, Тарасов и Дегтярев...».
Что произошло у Владислава Третьяка: «Мне двое даже позвонили и с победой поздравили. Двое купились на это! Причем оба – люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года. Думаю, наверное, люди после 3:1 в нашу пользу решили, что победа в кармане и стали поздравлять. Да я сам в тот момент поверил в победу, думал, что не упустят».
Историю про Владимира Тарасенко рассказала его жена Яна. И это действительно весело:
Василий Уткин ехидничал:
А хоккейный «Авангард» потроллил:
Правда ли, что у «Матча» была плашка «прямой эфир»?
Или она все-таки была в трансляции?
«Матч ТВ» как-то отреагировал? Реагировали комментаторы. Например, Константин Генич.
В соцсетях и на своем сайте канал вел онлайн-трансляцию финала (уточняем, финала 2020 года).
Официальной реакции от канала пока не последовало.