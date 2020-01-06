Прошли сутки – вместо хоккея все говорят только про трансляцию «Матч ТВ»

Хоккейная сборная России проиграла в финале МЧМ канадцам 3:4 – трансляция шла по Первому каналу. Параллельно с этим «Матч ТВ» запустил повтор победного для россиян финала 2011 года – там наши проигрывали Канаде 0:3, но победили 5:3.

Многие, не разобравшись, смотрели трансляцию «Матча» и порадовались победе, не подозревая об исходе игры на «Первом».

Наиболее известные реакции на 5:3 девятилетней давности – Дмитрия Тарасова, «Москвы 24» и председателя Комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева.