Поездки за отцом, съемки в кино, продажа одежды – так живет автор главной шайбы МЧМ

Россия проиграла Канаде (3:4) в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Половину матча доминировали вратари, а в голевом обмене решающий бросок на четвертый гол исполнил Акил Томас. Этого 20-летнего парня вы даже могли не заметить: шайба в ворота сборной России оказалась для Томаса первой на всем турнире.

«Я терпеливо ждал, когда придет мое время», – потом сказал Томас. Он же добавил, что пока не осознал реальность происходящего, ведь обычная жизнь Акила Томаса действительно отличается от его достижения в финале. Из-за большого количества звезд на своей позиции (Велено, Хэйтон) Томас так и не стал явным лидером этой сборной Канады, хотя по таланту им не уступает.

Вокруг личности Томаса много необычных историй. Автор The Athletic Скотт Уилер опубликовал большой материал о карьере Томаса. В нем больше интересно направление без хоккея: вместе с другом детства Томас основал собственный бренд одежды ZALE Apparel. На это его вдохновили барбадосские корни. Сейчас Томас прилично зарабатывает, но останавливаться не планирует – он уже задумывается о недвижимости.