Поездки за отцом, съемки в кино, продажа одежды – так живет автор главной шайбы МЧМ
Россия проиграла Канаде (3:4) в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Половину матча доминировали вратари, а в голевом обмене решающий бросок на четвертый гол исполнил Акил Томас. Этого 20-летнего парня вы даже могли не заметить: шайба в ворота сборной России оказалась для Томаса первой на всем турнире.
«Я терпеливо ждал, когда придет мое время», – потом сказал Томас. Он же добавил, что пока не осознал реальность происходящего, ведь обычная жизнь Акила Томаса действительно отличается от его достижения в финале. Из-за большого количества звезд на своей позиции (Велено, Хэйтон) Томас так и не стал явным лидером этой сборной Канады, хотя по таланту им не уступает.
Вокруг личности Томаса много необычных историй. Автор The Athletic Скотт Уилер опубликовал большой материал о карьере Томаса. В нем больше интересно направление без хоккея: вместе с другом детства Томас основал собственный бренд одежды ZALE Apparel. На это его вдохновили барбадосские корни. Сейчас Томас прилично зарабатывает, но останавливаться не планирует – он уже задумывается о недвижимости.
Отец Томаса – бывший хоккеист, игравший в низших лигах. Из-за него в жизни Томаса были постоянные переезды. «Я родился в Торонто, затем переехал в Миссисипи, затем во Флинт, затем в Оклахому, затем в Орландо, в Джексонвилл, а затем обратно в Орландо», – рассказывал Томас о своем необычном детстве. В 10 лет хоккеем Томас осуществил свою собственную хоккейную мечту, когда заиграл в «Торонто Мальборос».
Тогда же еще юный Акил Томас снялся в фильме «Душа на льду: прошлое, настоящее и будущее». Вот его рассказ официальному сайту НХЛ: «Моя семья – близкие друзья режиссера фильма. Он взял мои кадры с матчей и в сети, когда я был в «Торонто Мальборос» несколько лет назад. Я впервые увидел его в кинотеатре. Было очень здорово посмотреть на себя в фильме». Идея фильма – вклад чернокожих спортсменов в хоккей.
Герой-универсал
Акил Томас имеет двойное гражданство, поэтому на него претендовала и американская сборная. Томас все-таки выбрал Канаду, сыграл за нее на юниорских турнирах и даже выиграл турнир памяти Ивана Глинки. Он дважды выходил за сборную на ЧМ для игроков не старше 18 лет, но молодежный чемпионат мира – совершенно новый уровень. Это понимал и сам Томас.
На официальном сайте НХЛ есть большая история с его впечатлениями от попадания в состав сборной на МЧМ. Вот ключевая фраза самого Томаса: «У нас много хороших игроков. Знаю, что могу играть не слишком много минут. Я просто должен быть уверен, что использую большинство из них, сделаю правильные вещи, отработаю в обороне и вложу силы в нападении. Надеюсь заработать больше доверия и больше игрового времени».
Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйл Хантер называл Томаса универсалом, который заткнет любую дыру в составе. Сам Томас мечтал об изменении своей роли – хотел быть примером для детей, которые прямо сейчас восхищаются игроками уровня Макдэвида и Эберле. По таким итогам турнира кажется, что довольными остались все. Томас решил командные проблемы и показал себя в главном моменте.
Теперь на Томаса внимательно посмотрят даже в «Лос-Анджелесе» – именно этот клуб задрафтовал его в 2018-м. Пока же Акил Томас – игрок команды «Ниагара Айсдогз». Там он уже показал приличную статистику, которая никак не сочетается с маленькой ролью в сборной. На клубном уровне только в этом сезоне Томас отыграл 27 матчей, где набрал 44 очка (15+29). Даже в команде-аутсайдере Томас идеально подстраивается под обстоятельства.
В «Ниагара Айсдогз» Томас имеет необычный статус: он почти персонально тренируется с молодыми партнерами и всегда на связи с главным тренером. «Мы действительно молодая команда. Люди могут сказать, что мы находимся в перестройке. Я не люблю проигрывать больше игр, чем мы выигрываем, но еще я просто хочу повлиять на молодых парней и научить их правильным вещам», – объясняет Томас.
Подходом к жизни он уже выглядит намного взрослее своих лет.