Капитан Канады разозлил Россию шлемом на голове, а потом забил в финале

Канада обыграла Россию в финале МЧМ (4:3) и взяла реванш за разгромное поражение на старте турнира (0:6). Мы нашли самого заметного персонажа двух матчей: это Барретт Хэйтон – капитан канадской сборной. Сначала он больше всех грустил, а затем доминировал и показательно радовался.

Первый эпизод случился в матче, когда Россия вынесла Канаду на групповом этапе. Об это мы подробно писали здесь. Если кратко: Хэйтон не снял шлем во время гимна России, чем спровоцировал: а) Григория Денисенко – тот пошел разбираться; б) Болельщиков в социальных сетях.

Сам Хэйтон позже извинился, но испорченную репутацию уже не восстановил. Зато на последующие игры сборной Канады он выходил с совершенно другим настроением. В матчах группового этапа Хэйтон набрал шесть очков (3+3). Такие же показатели у него и за три игры плей-офф, включая финальный матч. По игре к Хэйтону не было никаких претензий.