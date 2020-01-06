Капитан Канады разозлил Россию шлемом на голове, а потом забил в финале
Канада обыграла Россию в финале МЧМ (4:3) и взяла реванш за разгромное поражение на старте турнира (0:6). Мы нашли самого заметного персонажа двух матчей: это Барретт Хэйтон – капитан канадской сборной. Сначала он больше всех грустил, а затем доминировал и показательно радовался.
Первый эпизод случился в матче, когда Россия вынесла Канаду на групповом этапе. Об это мы подробно писали здесь. Если кратко: Хэйтон не снял шлем во время гимна России, чем спровоцировал: а) Григория Денисенко – тот пошел разбираться; б) Болельщиков в социальных сетях.
Сам Хэйтон позже извинился, но испорченную репутацию уже не восстановил. Зато на последующие игры сборной Канады он выходил с совершенно другим настроением. В матчах группового этапа Хэйтон набрал шесть очков (3+3). Такие же показатели у него и за три игры плей-офф, включая финальный матч. По игре к Хэйтону не было никаких претензий.
Само участие Хэйтона в финальном матче отслеживалось буквально по каждой новости. Еще в полуфинальной игре с финнами Хэйтон получил травму, когда его команда уже выигрывала со счетом 5:0. Канадцы выдохнули только перед стартом игры с Россией: Хэйтон одним из первых приехал на игру и не показал признаков серьезной травмы.
«Это наш лидер. На льду и за его пределами он выглядит подростком с характером», – рассказывал о Хэйтоне главный тренер канадской сборной Дэйл Хантер. В финальной игре Хэйтон был на виду даже в игровые паузы. Так на нем заработал удаление Егор Замула, когда прозвучала сирена на перерыв между периодами. Тогда Замула ударил Хэйтона, а тот показал всю боль от столкновения.
В игре против России Хэйтон реализовал большинство канадцев в третьем периоде и сравнял счет. Этим он исправился за момент с первым голом финала, когда именно удаление Хэйтона реализовал Александров. Теперь все неудачные проявления Хэйтона уже забыты, а впечатление о себе он переломил голевыми достижениями. Заметьте: во время празднования победы того самого шлема на Хэйтоне уже не было.