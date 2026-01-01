Барретт Хэйтон

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Капитан Канады разозлил Россию шлемом на голове, а потом забил в финале
#Барретт Хэйтон
Канадец не снял шлем во время русского гимна – наши не пожали ему руку. Парень извинился, но его жестко критикуют
#Барретт Хэйтон
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