Канадец не снял шлем во время русского гимна – наши не пожали ему руку. Парень извинился, но его жестко критикуют

На молодежном чемпионате мира сборная России вынесла Канаду с громким счетом 6:0. «Мы вообще не проснулись в этой игре, шанса вернуться в нее – не было», – сказал тренер канадцев Дэйл Хантер. Так крупно Канада еще не проигрывала России на МЧМ.

После матча капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем во время гимна России. Наш капитан Григорий Денисенко высказал претензии арбитру, а во время послематчевого рукопожатия российские хоккеисты демонстративно убирали руку, когда напротив них оказывался Хэйтон.