Канадец не снял шлем во время русского гимна – наши не пожали ему руку. Парень извинился, но его жестко критикуют
На молодежном чемпионате мира сборная России вынесла Канаду с громким счетом 6:0. «Мы вообще не проснулись в этой игре, шанса вернуться в нее – не было», – сказал тренер канадцев Дэйл Хантер. Так крупно Канада еще не проигрывала России на МЧМ.
После матча капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем во время гимна России. Наш капитан Григорий Денисенко высказал претензии арбитру, а во время послематчевого рукопожатия российские хоккеисты демонстративно убирали руку, когда напротив них оказывался Хэйтон.
В комментариях поступок Хэйтона сильно раскритиковали и болельщики Канады – они считают, что он обязан был проявить уважение. Там требуют сменить капитана и хвалят русских за реакцию. Хотя и вспоминают, как на ЧМ-2015 после поражения 1:6 от Канады российские хоккеисты почти в полном составе проигнорировали канадский гимн.
Кстати, в комментариях отметился и хоккеист из «Бостона» Давид Пастрняк – показал два пальца вниз, осудив жест Хэйтона.
Экс-форвард «Лос-Анджелеса», «Калгари» и других клубов НХЛ Дэвид Сетогучи назвал поведение Хэйтона одним из самых неловких моментов за его жизнь в хоккее и призвал немедленно извиниться.
В инстаграме Хэйтона – комментарии в основном со смайлами в виде клоуна.
Сборная Канады выпустила сообщение в твиттере с извинениями. «Мы сильно уважаем Федерацию хоккея России, ее игроков, тренеров и персонал, а также всех болельщиков. Ожидаем, что такое же уважение проявят игроки и тренеры. Приносим извинения перед ИИХФ, ФХР и канадцами за этот инцидент».
Там же – извинения Хэйтона: «Сожалею о том, что не снял шлем во время гимна, и приношу извинения сборной России и ее болельщикам. В тот момент я отключился, я не хотел проявить неуважение. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами и должен стать лучше».