Россия разгромила Канаду в шесть шайб, а лучшим игроком все равно признали вратаря

Что за карьера у перспективного вратаря «Ак Барса»

Мифтахов и Аскаров вообще очень схожи. Оба принадлежат сильным командам, оба сыграли в КХЛ, оба все равно не станут основными голкиперами даже в ближайший год. У Мифтахова в «Ак Барсе» в соперниках за позицию есть рекордсмен КХЛ Билялов и топовый легионер Рейдеборн. Даже в таких условиях Мифтахов вышел на игру в КХЛ.

Было это в игре против «Сочи». Мифтахов пропустил всего одну шайбу, но «Ак Барс» проиграл. «Ничего страшного, первый блин комом – буду исправлять ошибки. Нельзя было пропускать, но это хоккей, бывает. Значит, в следующей игре выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. А так игралось отлично, спокойно готовился, все нормально», – рассказывал Мифтахов.

Тогда же его спрашивали и об Аскарове. Мифтахов поздравил Аскарова с победой за СКА и назвал его хорошим вратарем. Здесь же важны и другие слова: «Честно сказать, мне без разницы. Я делаю свою работу, готовлюсь, и мне неважно, кто там и что». Мифтахов предпочитает саморазвитие дружбе и слежке за потенциальными конкурентами.

Амиру Мифтахову 19 лет. К этому возрасту у него уже есть большой опыт игры в МХЛ (два полноценных сезона) и в ВХЛ (такие же два сезона). Большинство матчей этого сезона он провел именно в ВХЛ в составе «Барса». Там «Барс» идет на седьмом месте, а у Мифтахова уже есть матч на ноль. Теперь он закрепился и в молодежной сборной России.