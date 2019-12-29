Россия разгромила Канаду в шесть шайб, а лучшим игроком все равно признали вратаря
Молодежная сборная России исправилась за поражение в первом матче МЧМ: тогда россияне проиграли Чехии (3:4). На матч с Канадой они выходили в роли аутсайдера, но перевернули вообще все групповые расклады. Шесть безответных шайб от разных игроков, травма лидера Канады Лафренье – эту игру уже характеризуют по таким событиям.
Теперь в группе сборной России установился уникальный расклад по результатам. Там все команды выиграли по одному матчу в основное время, поэтому места в таблице распределились по разнице заброшенных и пропущенных шайб. У России она пока лучшая (9:4), а Канада из-за такого поражения вообще упала на последнюю строчку.
Россия наколотила канадцам кучу голов, но неожиданную награду получил вратарь Амир Мифтахов. Его признали лучшим игроком этой встречи. Такое поощрение голкипера в матчах с шестью голами одной команды – редкое явление.
Мифтахов дебютировал еще с Чехией. Там тоже не пропустил
Чемпионат мира в воротах сборной России вообще начал кипер СКА Ярослав Аскаров. По статусу он пока известнее конкурентов по позиции. В карьере Аскарова уже есть победный матч в КХЛ (в СКА он один из пяти вратарей), а в сборной он получил опыт в основе на юношеском ЧМ. С Чехией Аскаров пропустил четыре шайбы за два периода – потом его заменил Мифтахов.
В третьем периоде игры с Чехией по воротам Мифтахова бросили пять раз. Он спокойно справился с задачей, но сборная так и не отыгралась. Потом Мифтахов вышел в старте на Канаду – здесь нагрузка уже получилась серьезнее. Канадцы 28 раз бросили по воротам, а Алексис Лафренье слишком переусердствовал и столкнулся с Мифтаховым. Тогда и травмировался.
Что за карьера у перспективного вратаря «Ак Барса»
Мифтахов и Аскаров вообще очень схожи. Оба принадлежат сильным командам, оба сыграли в КХЛ, оба все равно не станут основными голкиперами даже в ближайший год. У Мифтахова в «Ак Барсе» в соперниках за позицию есть рекордсмен КХЛ Билялов и топовый легионер Рейдеборн. Даже в таких условиях Мифтахов вышел на игру в КХЛ.
Было это в игре против «Сочи». Мифтахов пропустил всего одну шайбу, но «Ак Барс» проиграл. «Ничего страшного, первый блин комом – буду исправлять ошибки. Нельзя было пропускать, но это хоккей, бывает. Значит, в следующей игре выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. А так игралось отлично, спокойно готовился, все нормально», – рассказывал Мифтахов.
Тогда же его спрашивали и об Аскарове. Мифтахов поздравил Аскарова с победой за СКА и назвал его хорошим вратарем. Здесь же важны и другие слова: «Честно сказать, мне без разницы. Я делаю свою работу, готовлюсь, и мне неважно, кто там и что». Мифтахов предпочитает саморазвитие дружбе и слежке за потенциальными конкурентами.
Амиру Мифтахову 19 лет. К этому возрасту у него уже есть большой опыт игры в МХЛ (два полноценных сезона) и в ВХЛ (такие же два сезона). Большинство матчей этого сезона он провел именно в ВХЛ в составе «Барса». Там «Барс» идет на седьмом месте, а у Мифтахова уже есть матч на ноль. Теперь он закрепился и в молодежной сборной России.