Уникальные исходы МЧМ по хоккею. У каждой команды в группе России есть хотя бы одна победа

Молодежный чемпионат мира по хоккею – это всегда непредсказуемость. Смотрите результаты команд в матчах группы, где выступает сборная России.

Чехия – Россия – 4:3

Канада – США – 6:4

Германия – США – 3:6

Чехия – Германия – 3:4

Россия – Канада – 6:0

Итоговая таблица пока такая:

Россия U2O – 3 очка, шайбы: 9:4 США U20 – 3 очка, шайбы: 10:9 Чехия U20 – 3 очка, шайбы: 7:7 Германия U20 – 3 очка, шайбы: 7-9 Канада U20 – 3 очка, шайбы: 6-10

Дальше у России будет матч против США.