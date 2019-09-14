Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло

Старт «Ак Барса» в регулярке КХЛ – 3 победы в 4 матчах, 9 пропущенных шайб. Статистика «Металлурга» значительно хуже: всего 1 победа в шести встречах, 13 пропущенных шайб. В очном матче повезло больше казанцам.

Победа «Ак Барса» – один из двух неприятных моментов. Эта встреча показала, что у «Ак Барса» дикие проблемы с атакой и результативностью. 27 бросков принесли только одну шайбу. А в середине второго периода Сергей Мозякин не забросил такую шайбу. Один в зоне, свободный угол, бросок на силу – «Ак Барс» в этом эпизоде спас в великолепном сейве голкипер Адам Рейдеборн (для него это всего лишь 4 матч в КХЛ).

Официальный твиттер КХЛ прокомментировал этот момент так: «Безумие. Просто безумие». По-другому и не скажешь.