Адам Рейдеборн
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Сергей Мозякин
Ак Барс
Металлург Магнитогорск
ЦСКА (х)
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#Адам Рейдеборн #КХЛ #ЦСКА (х) #Металлург Магнитогорск #Хоккей #Ак Барс #Сергей Мозякин

Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло

14 сентября 2019, 10:18
Илья Егоров

Старт «Ак Барса» в регулярке КХЛ – 3 победы в 4 матчах, 9 пропущенных шайб. Статистика «Металлурга» значительно хуже: всего 1 победа в шести встречах, 13 пропущенных шайб. В очном матче повезло больше казанцам.

Победа «Ак Барса» – один из двух неприятных моментов. Эта встреча показала, что у «Ак Барса» дикие проблемы с атакой и результативностью. 27 бросков принесли только одну шайбу. А в середине второго периода Сергей Мозякин не забросил такую шайбу. Один в зоне, свободный угол, бросок на силу – «Ак Барс» в этом эпизоде спас в великолепном сейве голкипер Адам Рейдеборн (для него это всего лишь 4 матч в КХЛ).

Официальный твиттер КХЛ прокомментировал этот момент так: «Безумие. Просто безумие». По-другому и не скажешь.

После матче об этом сейве рассказал сам Рейдеборн: «Мне немного повезло в моменте со спасением после броска Мозякина. Я уже не успевал занять правильную позицию и просто выбросил клюшку вправо, надеясь на лучшее. Сэйв был красивым, но мне повезло. Очень счастлив, что мы победили. Это главное».

Самое интересное, что в четырех матчах в КХЛ Рейдеборн сделал два классных сейва. В матче с «Металлургом» – второй. Первый произошел во встрече с ЦСКА.

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