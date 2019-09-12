«Металлург» выносят, но он снова в 2016-м: Илья Воробьев, провальный старт, амбиции на чемпионство
У «Металлурга» вообще ничего не получается. Игра страдает, лидерам не везет с судьями, очки теряются.
Даже один из трех голов «Нефтехимика» – подтверждение ужаса в обороне и в физическом состоянии. Передача, забег без напряга, красивая обводка на уровне «Матча звезд»:
В межсезонье в «Металлург» перешел легионер Козун. Вместо кучи шайб получили вот это. Понимаем, что умысла могло и не быть, но дисквалификацию уже не отменят:
Психануло руководство. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин выдал фразу, которая идеально характеризует смену главного тренера: «Руководством клуба было принято такое решение, мы вернулись к прежней схеме. В жизни такое бывает». Прежняя схема = возвращение во времена борьбы за Кубок Гагарина. Для этого Воробьев сменил Яндача уже после трех матчей.
Историческая отставка и роль Мозякина
Йозеф Яндач слетел с поста главного тренера «Металлурга» уже на шестой день сезона. Так быстро в КХЛ никого не увольняли. Можно долго рассуждать об игре «Металлурга», тренерских ошибках по прошлому году, странном стиле или оправданиях – это Яндача уже не вернет. Возвращение Воробьева выглядит попыткой игры в ностальгию.
Илья Воробьев остался без работы после чемпионата мира, где сборная России взяла только бронзу. Рокировку провели и в сборной России, и в СКА. Там теперь главный Алексей Кудашов, Воробьев начинал сезон без клуба. Его камбэк в «Металлург» читался еще летом, но на предсезонке в Яндача верили.
В «Металлурге» Воробьев сразу стартанул с набросов на работу предыдущего тренера. Сказал, что у «Магнитки» страдает физика, команда не бежит, линия защиты слишком атакующая. Пока он молчит только о перспективах Сергея Мозякина. Это правильно: бывший тренер Владимир Плющев называл одной из причин увольнения Яндача как раз громкие объяснения по Мозякину.
Яндач временно перекинул вечного лидера в третье звено. Объяснил так: «Мозякин – опытный хороший игрок. Он набрал больше всех очков в истории, выигрывал Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Гагарина. Что еще больше от него ждать? Пора уже, чтобы ответственность за результат несли другие игроки. Нельзя полагаться только на него одного».
Вышло, что с Мозякина сняли ответственность, но смену ему не подготовили. Поэтому игровое время совсем не уменьшилось: как и в прошлом сезоне 38-летний Мозякин сейчас выходит в среднем на 19 минут. С набором очков все стало хуже. За пять матчей Мозякин забил только раз и сделал один ассист. Дисквалифицированный Козун набрал столько же за три игры.
Номинально селекция «Металлурга» способствовала задачам под чемпионство. «Действительно, команда очень усилилась. Добавилось много хороших игроков: и нападающих, и защитников. Вратарская линия стала еще крепче. Сейчас нужно время, чтобы все притерлись друг к другу. Думаю, в этом году команда будет сильнее, чем в прошлом», – рассказывал Николай Кулемин.
При Воробьеве подобный старт уже был
Провал «Металлурга» – главный кейс на старте сезона в КХЛ. На его фоне теряются неудачи Знарка в «Спартаке», чудеса Семина в «Витязе» и даже перестройка СКА. У «Магнитки» четыре поражения в пяти матчах, три очка, всего семь забитых шайб, 12 пропущенных голов. Хуже «Металлурга» сейчас только «Амур» (1 очко). Фиксируем результаты еще раз:
- «Металлург» – СКА – 1:3
- «Металлург» – «Северсталь» – 4:2
- «Металлург» – «Витязь» – 0:2
- «Автомобилист» – «Металлург» – 3:2 (буллиты).
- «Нефтехимик» – «Металлург» – 3:0
Три матча из пяти провели дома, в двух играх не забили вообще. «Металлург» оправдывает аномально хорошая игра почти у всех соперников. Даже «Северсталь», которую все-таки победили, в одном из матчей грохнула «Авангард» (5:1). «Нефтехимик» выиграл в трех из пяти игр, отобрал очки даже у ЦСКА. У «Витязя» тоже три победы, плюс есть разгром «Динамо».
Игра соперников так впечатлила «Металлург», что у клуба остановился твиттер. Там даже не опубликовали результат вчерашнего матча с «Нефтехимиком». На момент 12 сентября 12:35 по Москве последняя запись в твиттере «Металлурга» – анонс игры. Фоторепортажи на официальном сайте не появлялись с марта.
Оправдания закончились: так плохо «Металлург» не стартовал с сезона-2016/17. Тогда это было сразу после чемпионства. В первой игре «Металлург» взял Кубок открытия (обыграли ЦСКА), дальше было поражение от «Северстали» в овертайме и еще три проигрыша в основное время. Тот «Металлург» все равно дошел до финала Кубка Гагарина, но чемпионство взял СКА.
Это как раз было успешное время под руководством Ильи Воробьева. В своем первом сезоне на посту главного в «Металлурге» он выиграл Кубок Гагарина, на следующий год дошел до финала. Для Воробьева те успехи остаются одними из самых больших достижений в тренерской карьере. В СКА он не выходил даже в финальную серию. Теперь вернулся туда, где все получалось.