«Металлург» выносят, но он снова в 2016-м: Илья Воробьев, провальный старт, амбиции на чемпионство

Психануло руководство. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин выдал фразу, которая идеально характеризует смену главного тренера: «Руководством клуба было принято такое решение, мы вернулись к прежней схеме . В жизни такое бывает». Прежняя схема = возвращение во времена борьбы за Кубок Гагарина. Для этого Воробьев сменил Яндача уже после трех матчей.

Историческая отставка и роль Мозякина

Йозеф Яндач слетел с поста главного тренера «Металлурга» уже на шестой день сезона. Так быстро в КХЛ никого не увольняли. Можно долго рассуждать об игре «Металлурга», тренерских ошибках по прошлому году, странном стиле или оправданиях – это Яндача уже не вернет. Возвращение Воробьева выглядит попыткой игры в ностальгию.

Илья Воробьев остался без работы после чемпионата мира, где сборная России взяла только бронзу. Рокировку провели и в сборной России, и в СКА. Там теперь главный Алексей Кудашов, Воробьев начинал сезон без клуба. Его камбэк в «Металлург» читался еще летом, но на предсезонке в Яндача верили.