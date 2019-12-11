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«Ремни и углы перестали работать». Хоккейный «Ак Барс» запустил в продажу штрафной бокс для детей

11 декабря 2019, 22:38

Хоккейный клуб «Ак Барс» добавил странный товар в свой онлайн-магазин – маленькую штрафную коробку, которую предлагается использовать для наказания детей.

«Натуральная жестокость или прекрасный пример современного подхода к воспитанию детей? Это не важно! Это новый продукт на рынке детских наказаний, который улучшит жизнь каждому родителю», – пишет клуб на сайте.

Цена на сайте – 84 тысячи 300 рублей. 843 – это телефонный код Казани, в которой базируется клуб.

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