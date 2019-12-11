«Ремни и углы перестали работать». Хоккейный «Ак Барс» запустил в продажу штрафной бокс для детей

Хоккейный клуб «Ак Барс» добавил странный товар в свой онлайн-магазин – маленькую штрафную коробку, которую предлагается использовать для наказания детей.

«Натуральная жестокость или прекрасный пример современного подхода к воспитанию детей? Это не важно! Это новый продукт на рынке детских наказаний, который улучшит жизнь каждому родителю», – пишет клуб на сайте.