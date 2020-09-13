Третий гол ЦСКА засчитан из-за новой трактовки правил по игре рукой
ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В конце матча дебютный гол за клуб забил Эджуке. В развитии момента Обляков коснулся мяча рукой. Он же потом сделал голевую передачу. Так это было:
Полный момент с голом. Обляков сыграл рукой, обменялся пасами с партнером, потом пробежал вперед, а затем уже отдал пас на Эджуке:
На сайте РФС опубликованы правила игры IFAB в футбол на сезон-2020/21. В них есть важное пояснение по игре рукой в атаке. Ключевой пункт по тому, когда считается нарушение игрока: «После того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если это произошло случайно), незамедлительно: забивает гол в ворота соперника, создает возможность забить гол».
Тедеско находился рядом и видел момент с рукой, но все равно спорил с арбитром Карасевым. «СЭ» летом разбирал эти изменения в правилах. Суть такая: если касание сразу не привело к голу, мяч пролетел расстояние, были другие передачи – гол засчитывается. Об этом же написал в твиттере комментатор Константин Генич.