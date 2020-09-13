Третий гол ЦСКА засчитан из-за новой трактовки правил по игре рукой

На сайте РФС опубликованы правила игры IFAB в футбол на сезон-2020/21. В них есть важное пояснение по игре рукой в атаке. Ключевой пункт по тому, когда считается нарушение игрока: «После того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если это произошло случайно), незамедлительно: забивает гол в ворота соперника, создает возможность забить гол».

Тедеско находился рядом и видел момент с рукой, но все равно спорил с арбитром Карасевым. «СЭ» летом разбирал эти изменения в правилах. Суть такая: если касание сразу не привело к голу, мяч пролетел расстояние, были другие передачи – гол засчитывается. Об этом же написал в твиттере комментатор Константин Генич.