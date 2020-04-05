Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок

Первыми об этом написали журналисты G24noticias: они отметили, что Смолов уехал из Испании, не предупредив об этом «Сельту». Сейчас, по словам журналистов, «Сельта» крайне недовольна поступком Смолова и рассчитывает наказать его, когда тот вернется в Испанию.

Далее тему подхватили английские СМИ. The Guardian, например, предположили: Смолов уехал из страны без разрешения «Сельты» – чтобы успеть на день рождения к девушке.

Marca объяснила решение Смолова так: он несколько раз запрашивал у «Сельты» разрешения покинуть Испанию, аргументируя это личными делами в России. Но «Сельта» отказывала Смолову в выезде.

Что говорит Смолов и что пишут в России

Ни «Сельта», ни Смолов пока что никак не комментируют ситуацию. Комментарий дали люди из компании ProSportsManagment, которые представляют Смолова:

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием».

Журналист Сергей Егоров подтверждает эту информацию: «По моей информации, перелет Смолова в Москву согласован с клубом. Как и последующее заявление «Сельты», поскольку Лига сейчас отъезд игроков из Испании не приветствует».

Вот что пишет журналист «СЭ» Дмитрий Симонов: