Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
UPD: Смолов прокомментировал эту историю в своем инстаграме: «В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго».
В Испании из-за коронавируса жесткий карантин. Без разрешения нельзя покидать страну. В конце марта на этом попался футболиcт «Сельты» Систо – ради возвращения в родную Данию он проехал 26 часов на машине и сообщил клубу о своем местоположении, только когда выехал из Испании.
Сейчас – новый случай с участием игрока «Сельты». И на этот раз отличился Федор Смолов.
Первыми об этом написали журналисты G24noticias: они отметили, что Смолов уехал из Испании, не предупредив об этом «Сельту». Сейчас, по словам журналистов, «Сельта» крайне недовольна поступком Смолова и рассчитывает наказать его, когда тот вернется в Испанию.
Далее тему подхватили английские СМИ. The Guardian, например, предположили: Смолов уехал из страны без разрешения «Сельты» – чтобы успеть на день рождения к девушке.
Marca объяснила решение Смолова так: он несколько раз запрашивал у «Сельты» разрешения покинуть Испанию, аргументируя это личными делами в России. Но «Сельта» отказывала Смолову в выезде.
Что говорит Смолов и что пишут в России
Ни «Сельта», ни Смолов пока что никак не комментируют ситуацию. Комментарий дали люди из компании ProSportsManagment, которые представляют Смолова:
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием».
Журналист Сергей Егоров подтверждает эту информацию: «По моей информации, перелет Смолова в Москву согласован с клубом. Как и последующее заявление «Сельты», поскольку Лига сейчас отъезд игроков из Испании не приветствует».
Вот что пишет журналист «СЭ» Дмитрий Симонов:
Sports.ru предполагает: Смолов добрался до Москвы через Минск, куда долетел на частном джете (по данным сайта, стоимость такого перелета составляет 30-40 тысяч евро за одну дорогу). Из Минска в Москву Смолов доехал на машине (границы закрыты, но въезжать в Россию на машине из Белоруссии пока что можно).