В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки

Пионе Систо – датский фланговый полузащитник «Сельты». С ним Федор Смолов может встретиться на Евро-2020 (наши с Данией в одной группе), но пока поиграет за одну команду.

Заодно и получше узнает парня, который уже известен по нескольким историям.

Легенда футбольного менеджера, забивал «МЮ»

«Купил его за пять миллионов, продал за 70». Несколько лет назад подобных комментариев хватало под любой новостью про Систо. В игре Football Manager его отлично прокачали за заслуги в юношестве. Воспитанник датского «Мидтьюлланда» дебютировал в клубе в 17 лет, забил первый гол в 18, а в 21 уже сильно огорчал «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.