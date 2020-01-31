В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
Пионе Систо – датский фланговый полузащитник «Сельты». С ним Федор Смолов может встретиться на Евро-2020 (наши с Данией в одной группе), но пока поиграет за одну команду.
Заодно и получше узнает парня, который уже известен по нескольким историям.
Легенда футбольного менеджера, забивал «МЮ»
«Купил его за пять миллионов, продал за 70». Несколько лет назад подобных комментариев хватало под любой новостью про Систо. В игре Football Manager его отлично прокачали за заслуги в юношестве. Воспитанник датского «Мидтьюлланда» дебютировал в клубе в 17 лет, забил первый гол в 18, а в 21 уже сильно огорчал «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.
2:1 тогда «Мидтьюлланд» выиграл дома, а на «Олд Траффорд» Систо открыл счет. Правда, потом случились 1:5, и датчане вылетели, но парень всем запомнился в Европе. «Барса», «Милан» и «Ювентус» просматривали игрока на матчах, «Аякс» даже предлагал семь миллионов евро.
Систо тем же летом ушел в «Сельту» за пять. Сейчас у него – четвертый сезон в этой команде.
Его родители устроили сумасшествие на пресс-конференции
Родители Систо из Судана, сам Пионе родился в Уганде. В Данию семья переехала, когда ему было два месяца.
В 2014-м Систо вызвали в сборную Дании U-21. На пресс-конференции, посвященной этому событию, отец и мать Пионе устроили шоу, изобразив африканские танцы. Прямо на пресс-конференции!
Это было оригинально.
Видео с ютуб-канала «Мидтьюлланда»
Забил за сборную в развязанных бутсах
В товарищеском матче против Панамы уже за основную сборную Дании Систо забил победный гол. Это был его первый мяч в составе датчан, случился он в марте 2018-го.
Шнурки на бутсах он не завязывал, что могло смутить болельщиков. Сам Систо объяснил поступок так: «Мне нравится, когда в бутсах много места».
Сел на странную диету, теперь играет ужасно
Историю для Sports.ru рассказал фанат «Сельты» Сергей Клепалов. Вкратце – Систо выбрал специальную диету из фруктов и соков, по его словам, для удаления слизи из организма – для очищения духа и тела. Питался только этим, больше ничем.
За несколько месяцев до ЧМ-2018 Систо стал хуже играть и много страдал от бессонницы и страха оставаться одному – даже поселился в доме у Даниэля Васса. После отъезда Васса в другой клуб Систо замкнулся. Ему перестало хватать сил на матчи, не было никакого настроения играть – так клуб фактически лишился сильного вингера, а сам вингер – нормального состояния. Странно, в сезоне-2017/18 он был пятым в Примере по количеству удачных обводок, но дальше шло хуже и хуже – провальный и ЧМ, и сезон следующий.
Историю с диетой узнали прошлым летом (в клубе – раньше, но это мало что поменяло кардинально). Систо целый год не играл за сборную, а в новом сезоне сыграл лишь два полных матча за клуб (в одном из них забил «Вильярреалу»). Все не то. Если за два первых сезона Систо набрал 22 очка по системе гол плюс пас, то за последующие полтора – всего четыре.
Все это – о футболисте, который так сильно поменялся. В 2014 году Систо в «Мидтьюлланде» прокачивал молодежный тренер Глен Риддерсхольм. Он говорил: «Даже на элитном уровне редко встретишь такого же решительного футболиста, как Пионе. Он уникален тем как относится к себе и своему таланту». Молодые игроки в «Мидтьюлланде» тренировались 12 часов в неделю. Систо – в два раза больше, 24 часа. Хотя, возможно, что именно чересчур серьезное отношение к себе и довело футболиста до проблем.