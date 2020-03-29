Пионе Систо

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Футбол
Игрок «Сельты» Систо нарушил карантин и вернулся в Данию. Он ехал на машине 26 часов
#Пионе Систо
Футбол
День рождения Смолова: отыграл 88 минут, ничем не отметился, зато «Сельта» победила
#Федор Смолов
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В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
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