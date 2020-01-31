Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник
Валерий Карпин провел в «Сельте» успешные пять сезонов, но главным русским игроком из дуэта в этом клубе все равно считается Александр Мостовой.
Просто несколько фактов:
• Мостовой – в десятке клуба по количеству матчей (290), а из неиспанских игроков – второй. По голам (72) – делит седьмое место (также второй среди легионеров).
• Между первым и последним сезонами Мостового в «Сельте» клуб не опускался ниже седьмого места в Примере. Седьмым был один раз, дважды финишировал пятым и шестым, один раз – четвертым.
• При нем клуб повторил достижение в Кубке Испании – финал в 2001 году. Мостовой открыл счет в игре с «Сарагосой», но «Сельта» проиграла 1:3.
• При Мостовом «Сельта» трижды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги чемпионов – там обыграла «Аякс» и «Милан» и вышла из группы (вылетела от «Арсенала» в 1/8).
• Памятные победы были в еврокубках над «Ливерпулем» (3:1 и 1:0), «Ювентусом» (4:0) и «Бенфикой» (7:0).
Мостовому собирались ставить памятник
Вспоминая о Мостовом и «Сельте», сразу же всплывает история о памятнике. В 2001 году фанаты собрали деньги на изготовление и установку памятника Мостовому в городе, дал добро на это мэр Виго. Позже история стихла, в последнем сезоне Мостового «Сельта» вообще вылетела из Примеры, а игрок еще и судился с клубом из-за денег.
«Недавно туда ездили снимать программу и нашли скульптора, которого я совсем потерял из виду. Он говорит: вот эскиз стоит, большой памятник в любой момент могу доделать. Говорит, что хотите, то и делайте с ним, забирайте хоть сейчас», – рассказывал Мостовой в 2017-м.
На уколах забивал «Реалу»
Мостовой рассказывал о проблемах с межпозвоночной грыжей, которая периодически беспокоила на протяжении всей карьеры. Например, из-за этого Мостовой не сыграл в суперматче «Спартака» с «Реалом» в 1991-м – наш клуб обыграл испанцев 3:1 в гостях и вышел в полуфинал Кубка чемпионов. История с Мадридом повторилась уже в «Сельте»:
«Приехали с «Сельтой» в Мадрид на матч с «Реалом». Утром в номер звонит массажист - будит на завтрак. Я кладу трубку, поворачиваюсь к Карпину, с которым на выезде всегда жил в одном номере, – и вдруг заклинило спину. От боли потемнело в глазах. Даже повернуться не в состоянии. Кричу Карпу: «Зови врача». Тот примчался, три укола новокаина сделал, причем не в задницу, а прямо в спину. Отпустило маленько. И вечером я вышел на игру. Такой матч нельзя было пропускать. Сыграли 1:1, а я гол забил».
В Виго Мостового любили не всегда
Была история, когда он психанул и ушел с поля в одном из матчей. Было это в самом начале выступлений за «Сельту», когда Мостового сильно удивили условия и уровень команды – база старая, воды на всех не хватало, поэтому приходилось мыться в отеле, а на поле утомляла примитивная игра.
Во многом из-за этого и случился такой эпизод:
«Терпение лопнуло в игре со «Спортингом» в Хихоне. Первый тайм ведем 1:0, все нормально вроде. На второй они выставляют какого-то паренька 16-летнего. Паренек с ходу пускает мяч между ногами нашему защитнику — 1:1. А минут за 10 до конца обкрадывает еще одного и — 1:2. Тут меня прорвало. Прямо из центра, где должен был мяч разыгрывать, ухожу с поля к чертовой матери.
Сказал прямо: ну вас всех к… Думал, догадаются выпустить кого-то. А меня с лавки тренер выталкивает: «Как ты можешь, иди играй!» — «Не буду, меняйте!» Игра остановилась, шум, суета. Оказывается, у нас уже все три замены сделаны были. Я чуть поостыл, вернулся на поле — куда денешься.
Вся Испания потом неделю это обсуждала. У них первый случай такой, оказалось. В Виго мне в доме ворота черной краской измазали, разными словами называли нехорошими. А через год те же люди приходили на базу и просили прощения. Хотя в Хихоне я поступил неправильно, не спорю».
В «Сельте» отговаривали играть за сборную
При всем большом таланте Мостовой практически не запомнился на больших турнирах сборных. Числился на ЧМ-1994, забил один гол через два года на Евро, но на ЧМ-2002 не сыграл из-за травмы, а с Евро-2004 был отчислен после первого матча. В «Сельте» вообще не хотели видеть Мостового в сборной России:
«Скажу больше, и тренер, и президент клуба ежегодно заводили со мной и с Валерой Карпиным разговор на эту тему. Запретить выступать за сборную они, конечно, не имеют полномочий. Но если бы мы сами отказались, то условия контракта с клубом получили бы более выгодные. Руководство «Сельты» понять можно: ведь с международных матчей возвращались в Виго мы зачастую уставшими и с травмами», – вспоминал Мостовой.
«Лучший партнер после Марадоны»
Это слова аргентинца Густаво Лопеса. Он тоже на восемь лет задержался в «Сельте», но приходил и уходил позже Мостового. «Это лучший игрок, с которым я играл вместе, не считая того случая, когда однажды я разделил игровую раздевалку с Марадоной. Александр был футболистом фантастического уровня. Он стал символом очень красивой эпохи в истории «Сельты», – считает Лопес.
Лидер современной «Сельты» Яго Аспас как-то признался: «Я всегда получал наслаждение от игры Мостового, он был кумиром для моего поколения. В детстве всегда мечтал быть им. Сейчас надеюсь, что мне удастся быть с ним на одном уровне». «В Виго есть частичка русского духа. Это были особенные времена», – согласен с ним гендиректор «Сельты» Герман Артета.
Еще несколько цитат:
«Мостовой с Карпиным сотворили маленькую революцию в большом испанском футболе», – Андрей Шевченко.
«Мостовой доказал, что является звездой мирового класса», – Жерар Улье.
«Мой любимый игрок из сборной России. Вот это был талант», – Звонимир Бобан.
«Это незаурядный игрок, который может в одиночку решить исход матча», – Луи ван Гаал.
«Даже звук после его ударов отличался от привычного. Казалось, мячу нравится, насколько хорошо с ним обращаются. Александр играл с помощью мяча музыку», – экс-тренер «Сельты» Луис Фернандес.
«У этого парня большое будущее», – Эйсебио.