Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник

Валерий Карпин провел в «Сельте» успешные пять сезонов, но главным русским игроком из дуэта в этом клубе все равно считается Александр Мостовой.

Просто несколько фактов:

• Мостовой – в десятке клуба по количеству матчей (290), а из неиспанских игроков – второй. По голам (72) – делит седьмое место (также второй среди легионеров).

• Между первым и последним сезонами Мостового в «Сельте» клуб не опускался ниже седьмого места в Примере . Седьмым был один раз, дважды финишировал пятым и шестым, один раз – четвертым.

• При нем клуб повторил достижение в Кубке Испании – финал в 2001 году . Мостовой открыл счет в игре с «Сарагосой», но «Сельта» проиграла 1:3.

• При Мостовом «Сельта» трижды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА и впервые в своей истории попала в групповой этап Лиги чемпионов – там обыграла «Аякс» и «Милан» и вышла из группы (вылетела от «Арсенала» в 1/8).

• Памятные победы были в еврокубках над «Ливерпулем» (3:1 и 1:0), «Ювентусом» (4:0) и «Бенфикой» (7:0).