Гол Смолова «Барсе». Как это было

Федор Смолов в игре против «Барсы» повторил достижение из матча с «Реалом». Тоже забил первый гол «Сельты», а команды опять сыграли 2:2. «Сельта» оторвалась от зоны вылета еще на одно очко, а «Реал» теперь может стать единоличным лидером после этого тура.

Вокруг гола Смолова есть несколько заметных историй.

Между голами россиян в ворота «Барселоны» прошло девять лет. В 2011-м это сделал игравший в «Арсенале» Аршавин. Общая статистика у Смолова в Испании совсем не радует. За 11 матчей он забил два гола и получил четыре карточки. В среднем Смолов проводит на поле по 54 минуты. Смолов и Аспас так активничали с первых минут, что голов ждали еще раньше. В итоге оба забили по одному мячу, но устроили мини-конфликт на поле. Сначала Аспас поругался со Смоловым, когда тот не отдал ему передачу. Потом уже сам Аспас искусственно не заметил Смолова, чем запорол еще один момент «Сельты». Момент с голом Смолова – это еще и отдельный респект Пике. Да, «Барселона» пропустила, но именно Пике максимально снизил вероятность гола. Йокушлу и Смолов убежали вдвоем на одного защитника, но Пике выдавил игрока с мячом на фланг. Удача, что в этом моменте прошла передача на Смолова. Он уже был один перед воротами.

Так гол Смолова выглядит схематично: