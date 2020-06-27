«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью 2:2. У этого результата две грани: перемена мест на вершине таблицы («Реал» первый по потерянным очкам) и признание Федора Смолова. Он все еще не имеет полноценного контракта с «Сельтой», где играет в аренде. Но именно Смолов забил за «Сельту» в обоих ничейных матчах с лидерами чемпионата.

Аккаунт Примеры впечатлен статистикой Смолова: «Реал» – гол. «Барса» – снова гол. У Федора Смолова уже два гола в составе «Сельты».