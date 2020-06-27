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#Федор Смолов #Футбол #Реал #Барселона #Примера #Сельта

«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»

27 июня, 20:20

Твиттер «Сельты»

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью 2:2. У этого результата две грани: перемена мест на вершине таблицы («Реал» первый по потерянным очкам) и признание Федора Смолова. Он все еще не имеет полноценного контракта с «Сельтой», где играет в аренде. Но именно Смолов забил за «Сельту» в обоих ничейных матчах с лидерами чемпионата.

Аккаунт Примеры впечатлен статистикой Смолова: «Реал» – гол. «Барса» – снова гол. У Федора Смолова уже два гола в составе «Сельты».

Легендарная злость из твиттера «Барселоны».

Риторический вопрос от Константина Генича:

Испанские фанаты отвечают «Сельте» гифками с клубного ТВ «Локомотива»:

Теперь Федор Смолов – мем:

«Игрок, который делает скачок в качестве и забивает великим».

«Разве этот Смолов играл в Кубке России?»

Матч Смолова против «Барсы» в твитах Станислава Рынкевича:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Карьера Смолова в Испании
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
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