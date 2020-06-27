- Федор Смолов
- Примера
- Футбол
- Реал
- Барселона
- Сельта
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью 2:2. У этого результата две грани: перемена мест на вершине таблицы («Реал» первый по потерянным очкам) и признание Федора Смолова. Он все еще не имеет полноценного контракта с «Сельтой», где играет в аренде. Но именно Смолов забил за «Сельту» в обоих ничейных матчах с лидерами чемпионата.
Аккаунт Примеры впечатлен статистикой Смолова: «Реал» – гол. «Барса» – снова гол. У Федора Смолова уже два гола в составе «Сельты».
Легендарная злость из твиттера «Барселоны».
Риторический вопрос от Константина Генича:
Испанские фанаты отвечают «Сельте» гифками с клубного ТВ «Локомотива»:
Теперь Федор Смолов – мем:
«Игрок, который делает скачок в качестве и забивает великим».
«Разве этот Смолов играл в Кубке России?»
Матч Смолова против «Барсы» в твитах Станислава Рынкевича: