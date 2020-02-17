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#Федор Смолов #Футбол #Реал #Примера #Сельта

Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было

17 февраля, 00:52

Мы все долго ждали первый гол Смолова в составе «Сельты», и он произошел в самый важный для него момент.

Для Смолова матч с «Реалом» стал вторым в стартовом составе «Сельты». В этой встрече Смолову удался первый гол – на седьмой минуте он получил передачу от Аспаса и переиграл Тибо Куртуа.

А вот еще пара фактов по этому голу:

  • Смолов стал 22 россиянином, забивавшим в Примере.
  • Смолов – первый россиянин за 16 лет, забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в Примере. В последний раз это удавалось Александру Мостовому в 2003 году.
  • Он – всего лишь десятый россиянин, игравший в Испании и забивавший «Реалу».

Несколько кадров на память:

У официального твиттера Примеры была такая подпись: «Принц и Царь».

Смолов забил первым ударом и чуть ли не первым касанием. Дальше он в основном играл в подыгрыше, потому что почти все атаки у «Сельты» шли через Аспаса. После первого тайма у Смолова был лишь один удар, а тепловая карта его перемещений выглядела так:

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Во втором тайме Смолов ничем особенно не запомнился. «Реал» резко принялся отыгрываться, задавил гостей выпадами, а у «Сельты» же просто не было атак. Не было шансов зацепиться за мяч и у Федора Смолова. Его сменил Денис Суарес на 70 минуте встречи.

В итоге за второй тайм «Реал» забил дважды (Кроос и Рамос) и закрепил преимущество стабильным контролем мяча. У «Сельты» был только один момент: комбинация, после которой Санти Мина сравнял счет.

Все фото: твиттер Сельты
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