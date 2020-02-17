Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было

Мы все долго ждали первый гол Смолова в составе «Сельты», и он произошел в самый важный для него момент.

Для Смолова матч с «Реалом» стал вторым в стартовом составе «Сельты». В этой встрече Смолову удался первый гол – на седьмой минуте он получил передачу от Аспаса и переиграл Тибо Куртуа.

А вот еще пара фактов по этому голу:

Смолов стал 22 россиянином, забивавшим в Примере.

Смолов – первый россиянин за 16 лет, забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в Примере. В последний раз это удавалось Александру Мостовому в 2003 году.

Он – всего лишь десятый россиянин, игравший в Испании и забивавший «Реалу».

Несколько кадров на память: