Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант

Форвард «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона. Он будет играть в топ-чемпионате против сильных соперников, осуществит мечту поиграть за рубежом – в «Фейеноорде» десять лет назад получилось спорно.

Вроде бы стоит порадоваться. На деле – масса опасений.

Переезд меньше чем за полгода до Евро – так себе идея

Уходи Смолов за игровой практикой, как это сделал Артем Дзюба перед ЧМ-2018, сменив лавку в «Зените» на игровое время в «Арсенал», понять было бы можно. У Дзюбы отлично получилось: из глухого запасного – в одного из сильнейших игроков весеннего отрезка РПЛ, затем – героя сборной и вообще страны. Какой сейчас статус у Дзюбы – всем понятно.