Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
Форвард «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона. Он будет играть в топ-чемпионате против сильных соперников, осуществит мечту поиграть за рубежом – в «Фейеноорде» десять лет назад получилось спорно.
Вроде бы стоит порадоваться. На деле – масса опасений.
Переезд меньше чем за полгода до Евро – так себе идея
Уходи Смолов за игровой практикой, как это сделал Артем Дзюба перед ЧМ-2018, сменив лавку в «Зените» на игровое время в «Арсенал», понять было бы можно. У Дзюбы отлично получилось: из глухого запасного – в одного из сильнейших игроков весеннего отрезка РПЛ, затем – героя сборной и вообще страны. Какой сейчас статус у Дзюбы – всем понятно.
У Смолова нет проблем с игровым временем. Когда здоров – он на поле. Он – на глазах у тренера сборной. В чужой стране, в новом чемпионате, с вопросами адаптации шансы поехать на Евро никак не увеличатся. Не исключено, что чемпионат Европы-2020 может стать для 29-летнего форварда последним, а на двух прошлых крупных турнирах он ничего особенного не показал. Но теперь нужно приложить еще больше усилий, чтобы поехать на третий. А игровую практику в «Сельте» Смолову никто не обещал.
Он едет в одну из самых нелепых команд топ-5 лиг
«Сельта» в этом сезоне – жуть. Смотреть за ее играми порой невыносимо – уж слишком много там нелепостей и странных моментов, порой кажется, что класса у клуба просто ноль. Как результат – «Сельта» тусуется в зоне вылета, реже нее забивает лишь «Леганес», а больше игроков удаляли только у «Бетиса».
Ну, и так, несколько визуальных примеров:
• 21 тур, всего три победы. Осенью – пять поражений подряд, на данный момент последний раз в чемпионате «Сельта» побеждала больше двух месяцев назад. В Кубке – вылет от команды из Сегунды.
• Часто видели, чтобы двух игроков одной команды удаляли в первые полчаса? У «Сельты» так было с «Гранадой». Играть еще было целый час – соперник забил четыре гола, половину из которых отменили, но и 2:0 вполне хватило для победы. И если по первому удалению могут возникнуть какие-то вопросы, то по второму точно нет.
• Многие вспомнили, как Аспас и Смолов не забивали пенальти на ЧМ-2018. Аспас еще и взял пример со Смолова. «Сельта» проигрывала «Эйбару», а он исполнил абсолютно худший вариант паненки. Пижонство наказуемо.
• Вопиющие индивидуальные косяки. С тем же «Эйбаром» защитник Айду привез второй гол, а потом ошибся при приеме мяча, и «Сельта» проиграла «Хетафе». В игре с «Осасуной» голкипер Бланко вынес мяч прямо на соперника, который чуть не забил с центра поля. И таких моментов хватало по всей половине сезона, которая прошла.
• С «Леганесом» пропустили трижды из-за пределов штрафной – поражение. С «Мальоркой» вели в счете большинстве – победу упустили. Вели в счете с «Леванте», итог – 1:3 и ноль очков. Этой «Сельте» много чего не хватает по сезону, а главное – отлаженности, чтоб был хоть какой-то более-менее стабильный набор баллов. По сути, Смолов едет в совершенно расшатанную команду, которой даже смена тренера никак не помогла.
Ради чего туда едет Смолов – непонятно
Удел «Сельты» в этом сезоне – борьба за выживание. Хорошо, Европа – мечта, но даже такие низкие задачи не останавливают нашего футболиста? Бывает, что такие вызовы нравятся – Леонида Слуцкого, например, борьба за РПЛ очень заинтриговала в «Рубине». Но что она может дать Смолову?
Впереди у «Сельты» адский тройник в виде «Валенсии», «Севильи» и «Реала». Напряженные матчи с конкурентами – где никак нельзя проигрывать. Ближе к концу сезона – «Барселона» и «Атлетико». Нигде там «Сельте» особо ничего не светит. Зачем нужен такой опыт в Европе, когда придется все время проигрывать? Разве это может позитивно повлиять на психологию и дальнейшую карьеру?
Его будут сравнивать с Карпиным и Мостовым – это тоже плохо
При всем уважении к Смолову, добиться такого же признания ему будет практически нереально – уровень его игры ниже, а сравнение команд – однозначно в пользу «Сельты» 1990-х. Но о втором пункте там особо задумываться не будут. В Виго тогда привыкли, что русские исполняют красоту. Смолов обречен на сравнения.
Они будут не в его пользу, и это – дополнительное давление и еще один удар по психологии. Вместе с отсутствием опыта игры в Европе и возрастом – картина безрадостная.
Опять про смелость и зону комфорта
Все хвалили Леонида Слуцкого за то, что он не побоялся выйти из зоны комфорта и уехал в Европу. Все почему-то забыли, что никакой зоны комфорта в России у Слуцкого не было, когда он уходил из ЦСКА (состав слабел, позиции в таблице ухудшились), а стремиться развиваться и пробовать себя в чем-то новом – это абсолютно нормальная история для мужчины, а никакое не геройство и не причина для восхвалений.
У Слуцкого ничего не получилось, теперь молодец – Смолов. Снова про зону комфорта, хотя совершенно неясно, в чем она именно у него – с травмами, низкой результативностью, слабым выступлением в Лиге чемпионов. Та же история про абсолютное нормальное и естественное желание развиваться. В поступке Смолова нет ничего возвышенного и геройского.
А вот вопросы по выбору команды – очень серьезные. Как теперь и по выбору форвардов у сборной России перед Евро.