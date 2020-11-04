Федор Смолов
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#Федор Смолов #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ #Локомотив

Фанаты освистывают Смолова за слабую игру. Он мало забивает и уже думает об уходе

04 ноября, 00:50
Валера Полевиков

ФК «Локомотив»

На 65 минуте матча «Локомотива» и «Атлетико» Федора Смолова заменил Рифат Жемалетдинов. Болельщики «Локо» освистали Федора, а тот в ответ иронично улыбался. Настроение в твиттере – подтверждение общего отношения к Смолову прямо сейчас:

Фанаты критикуют Смолова за слабую игру. За 63 матча в «Локо» он забил всего 14 голов. За 14 матчей этого сезона – три. Все были в РПЛ («Уралу»; «Тамбову» и ЦСКА победные). Ассистов нет вообще. Последний гол был еще 27 сентября. В тот момент Смолов как раз набрал хорошую форму – и мы его даже хвалили.

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Плохая форма сказывается и на сборной. С чемпионата мира Смолов отыграл там всего 43 минуты. Последний выход на поле – июнь 2019-го.

Главная претензия к Смолову от фанатов: он недостаточно старается и не очень хочет играть. Эту версию постоянно развивает бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Возникает чувство, что он играет уже без всякого желания. Как будто перестал получать удовольствие от футбола».

Почему Смолов остался в «Локо» после аренды в «Сельту» – объясняет его агент Герман Ткаченко:

«Были предложения, некоторые мы отклонили, на некоторые «Локо» не согласился. И Николич лично пообщался с Федей. Вопрос об уходе отпал сам собой. Николич с начала лета постоянно передавал ему месседжи, что он хочет, чтобы Федя вернулся в «Локомотив».

ФК «Локомотив»

Ткаченко уже сейчас сам говорит о будущем Смолова. Хотя до конца контракта с «Локо» остается полтора года (истекает летом 2022-го):

«Этим летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте».

Сам Смолов еще в начале сезона, возможно, намекал, что устал от России:

«Негатива много. Такая профессия, которая у нас в стране, к сожалению, вызывает больше негативных эмоций, чем положительных. Думаю, это от того, что люди не хотят уважать чужой труд и чужое личное пространство. Мне кажется, это является причиной. Они легко могут оскорбить и донести негатив».

В Лиге чемпионов на этом фоне он хотя бы запомнился качественным интервью. Позитивным:

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