Фанаты освистывают Смолова за слабую игру. Он мало забивает и уже думает об уходе

Фанаты критикуют Смолова за слабую игру. За 63 матча в «Локо» он забил всего 14 голов. За 14 матчей этого сезона – три. Все были в РПЛ («Уралу»; «Тамбову» и ЦСКА победные). Ассистов нет вообще. Последний гол был еще 27 сентября. В тот момент Смолов как раз набрал хорошую форму – и мы его даже хвалили.

«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук

Плохая форма сказывается и на сборной. С чемпионата мира Смолов отыграл там всего 43 минуты. Последний выход на поле – июнь 2019-го.

Главная претензия к Смолову от фанатов: он недостаточно старается и не очень хочет играть. Эту версию постоянно развивает бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Возникает чувство, что он играет уже без всякого желания. Как будто перестал получать удовольствие от футбола».

Почему Смолов остался в «Локо» после аренды в «Сельту» – объясняет его агент Герман Ткаченко:

«Были предложения, некоторые мы отклонили, на некоторые «Локо» не согласился. И Николич лично пообщался с Федей. Вопрос об уходе отпал сам собой. Николич с начала лета постоянно передавал ему месседжи, что он хочет, чтобы Федя вернулся в «Локомотив».