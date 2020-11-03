Антон Миранчук – новый лидер «Локомотива». Но уже скучает по брату и пока не продлил контракт

Чем же так хорош Миранчук:

⚽️ Прямо сейчас Антон Миранчук имеет результативную серию из трех матчей во всех турнирах. Только игра с «Атлетико» стала первой из них, где «Локо» взял очки.

⚽️ Октябрь – второй месяц подряд, когда фанаты признали Антона Миранчука лучшим игроком месяца. В голосовании он набрал более 70% голосов.

⚽️ Всего в сезоне РПЛ Миранчук отыграл 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста. Основную часть результативных действий набрал осенью, в летних играх был только гол с пенальти.

⚽️ Теперь Миранчук – еще и основной пенальтист в «Локомотиве». В матче с «Ротором» он попал в штангу, а команда проиграла. В ЛЧ забил. Соотношение реализованных и смазанных пенальти – 15:4.

⚽️ В сборной Антон Миранчук играет так ярко, что уже выглядит ярче брата. Так чувствовалось в момент, когда Алексей Миранчук залечивал травму. Антон уже дважды забил в Лиге наций.

⚽️ Transfermarkt оценивает Антона Миранчука в 12 миллионов евро. Алексей Миранчук там же оценивается в 18 миллионов, но все равно уехал в «Аталанту» за 14,5.