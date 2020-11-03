Антон Миранчук – новый лидер «Локомотива». Но уже скучает по брату и пока не продлил контракт
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико». Единственный гол у «Локомотива» забил Антон Миранчук.
Антон Миранчук делает себе рекламу в Европе по примеру брата. В сезоне-2019/20 Алексей Миранчук дважды забил «Ювентусу». Это были его первые голы в карьере в Лиге чемпионов. Антон Миранчук первый гол забил «Порту», но теперь сразу отметился в матчах с «Баварией» и «Атлетико». Сейчас у братьев по три гола за карьеру в ЛЧ.
Уход брата в «Аталанту» повлиял на Миранчука. Он уже рассказывает, что постоянно поддерживает связь с братом: «Я скучаю. Хочу уже увидеться с ним. Посмотреть, что в нем изменилось». Вместе они обсуждают матчи Лиги чемпионов. «Мне будет тебя не хватать! И я всегда буду скучать по тебе!» – писал Антон в прощальном сообщении для Алексея.
Контракт Антона Миранчука с «Локомотивом» заканчивается летом 2021 года. Пока есть только инсайды о его продлении и позиция «Локомотива» в лице спортивного директора Лосюка. «Если сейчас Антон выстрелит в Лиге чемпионов, мы открыты для любых предложений. И услышим его, чего он хочет сейчас. Пример брата для него поучительный», – говорил Лосюк.
В середине октября из-за медленных переговоров с Миранчуком психанул даже Николич. Он рассказал, что просил «Локомотив» продлить контракт с игроком еще до старта Лиги чемпионов. «Это неправильно, если бы мы надеялись на него как на лидера, а он потом ушел бы как свободный агент», – сказал Николич. И добавил, что клуб работает над продлением.
Чем же так хорош Миранчук:
⚽️ Прямо сейчас Антон Миранчук имеет результативную серию из трех матчей во всех турнирах. Только игра с «Атлетико» стала первой из них, где «Локо» взял очки.
⚽️ Октябрь – второй месяц подряд, когда фанаты признали Антона Миранчука лучшим игроком месяца. В голосовании он набрал более 70% голосов.
⚽️ Всего в сезоне РПЛ Миранчук отыграл 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста. Основную часть результативных действий набрал осенью, в летних играх был только гол с пенальти.
⚽️ Теперь Миранчук – еще и основной пенальтист в «Локомотиве». В матче с «Ротором» он попал в штангу, а команда проиграла. В ЛЧ забил. Соотношение реализованных и смазанных пенальти – 15:4.
⚽️ В сборной Антон Миранчук играет так ярко, что уже выглядит ярче брата. Так чувствовалось в момент, когда Алексей Миранчук залечивал травму. Антон уже дважды забил в Лиге наций.
⚽️ Transfermarkt оценивает Антона Миранчука в 12 миллионов евро. Алексей Миранчук там же оценивается в 18 миллионов, но все равно уехал в «Аталанту» за 14,5.