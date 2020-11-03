Антон Миранчук
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#Антон Миранчук #Футбол #Лига чемпионов #Локомотив #Атлетико

Антон Миранчук забивает за «Локомотив» в трех матчах подряд

03 ноября, 21:30

Игрок «Локомотива» Антон Миранчук – автор гола в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов. Он реализовал пенальти на 25-й минуте.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хименес 18

Результативная серия Миранчука длится уже три матча во всех турнирах. Он забивал «Баварии», «Сочи» и «Атлетико».

25-летний Антон Миранчук – воспитанник «Локомотива». Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Братья Миранчуки – единственные игроки из России, которые забивали в этой Лиге чемпионов.

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