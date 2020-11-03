Антон Миранчук
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Антон Миранчук забивает за «Локомотив» в трех матчах подряд
03 ноября, 21:30
Игрок «Локомотива» Антон Миранчук – автор гола в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов. Он реализовал пенальти на 25-й минуте.
Результативная серия Миранчука длится уже три матча во всех турнирах. Он забивал «Баварии», «Сочи» и «Атлетико».
25-летний Антон Миранчук – воспитанник «Локомотива». Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
Братья Миранчуки – единственные игроки из России, которые забивали в этой Лиге чемпионов.
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