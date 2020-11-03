Антон Миранчук забивает за «Локомотив» в трех матчах подряд

Результативная серия Миранчука длится уже три матча во всех турнирах. Он забивал «Баварии», «Сочи» и «Атлетико».

25-летний Антон Миранчук – воспитанник «Локомотива». Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Братья Миранчуки – единственные игроки из России, которые забивали в этой Лиге чемпионов.