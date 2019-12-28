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Мадрид
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Испания
Стадион
Ванда Метрополитано
Тренер
Диего Симеоне
Д. Симеоне
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Льоренте забивает редко, но почти всегда красиво
#Маркос Льоренте
12 марта, 02:28
Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
13 марта, 18:19
Побеждать при слабой игре, но проиграть в лучшем матче сезона. Это «Ливерпуль»
#Ливерпуль
12 марта, 02:17
Даже «Ливерпуль» не сломал «Атлетико» – дома Симеоне так и не проиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ
#Лига чемпионов
19 февраля, 00:44
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
01 февраля, 02:30
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января, 01:59
Перенос в другую страну, проблема с билетами, формат из полуфиналов – это новый Суперкубок Испании
#Суперкубок Испании
08 января, 12:30
В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями
#Мартин Эдегор
28 декабря 2019, 22:03
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
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