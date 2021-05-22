«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле

«Атлетико» – чемпион Испании сезона-2020/21. Заключительная игра развивалась по тяжелому сценарию. «Атлетико» проигрывал «Вальядолиду» со счетом 0:1. Дальше – два гола «Атлетико» и чемпионский праздник. «Реал» в параллельной игре выиграл у «Вильярреала» с таким же счетом 2:1, но этого не хватило. Луис Суарес – автор золотого гола.

Суарес спасал «Атлетико» в последнем матче сезона. И в предпоследнем. И в других играх. Всего за сезон он забил 21 гол и сделал три ассиста. 11 голов – победные. Четыре раза матчи развивались по сценарию последней игры сезона. «Атлетико» пропускал, а потом дважды забивал. Суарес забил пять из восьми голов «Атлетико» в этих играх.

Он рассуждал о страданиях и борьбе, которые переживаются во время побед за «Атлетико» (подробно – тут). За десять лет перед этим сезоном «Атлетико» выиграл чемпионство только один раз – в сезоне-2013/14. Остальное время титул брали «Барса» или «Атлетико». Брал его и сам Луис Суарес, который четыре раза стал чемпионом Испании в «Барселоне».

Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти