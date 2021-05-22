«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
«Атлетико» – чемпион Испании сезона-2020/21. Заключительная игра развивалась по тяжелому сценарию. «Атлетико» проигрывал «Вальядолиду» со счетом 0:1. Дальше – два гола «Атлетико» и чемпионский праздник. «Реал» в параллельной игре выиграл у «Вильярреала» с таким же счетом 2:1, но этого не хватило. Луис Суарес – автор золотого гола.
Суарес спасал «Атлетико» в последнем матче сезона. И в предпоследнем. И в других играх. Всего за сезон он забил 21 гол и сделал три ассиста. 11 голов – победные. Четыре раза матчи развивались по сценарию последней игры сезона. «Атлетико» пропускал, а потом дважды забивал. Суарес забил пять из восьми голов «Атлетико» в этих играх.
Он рассуждал о страданиях и борьбе, которые переживаются во время побед за «Атлетико» (подробно – тут). За десять лет перед этим сезоном «Атлетико» выиграл чемпионство только один раз – в сезоне-2013/14. Остальное время титул брали «Барса» или «Атлетико». Брал его и сам Луис Суарес, который четыре раза стал чемпионом Испании в «Барселоне».
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Потом он ушел свободным агентом из «Барселоны» в «Атлетико». Но это было не просто доброе расставание. «Барселона» назначила Кумана, а тот позвонил Суаресу. Они поговорили всего около минуты. Куман объяснил Суаресу, что тот ему не нужен. Тогда Суарес и перешел в «Атлетико», а «Барселона» сэкономила на его зарплате около 20 миллионов евро.
Теперь «Барселона» и «Атлетико» пережили разные сезоны. «Барса» едва зацепилась за третье место в Примере, но выиграла Кубок Испании. «Атлетико» взял чемпионский титул, а Луис Суарес сыграл в этом решающую роль. Его голы принесли «Атлетико» 21 очко – такие данные расписывает Opta. Суарес – четвертый бомбардир Примеры.
«Атлетико» был чемпионом в сезоне-2013/14. И тогда тоже забрал форварда из «Барселоны». В том сезоне в «Атлетико» перешел Давид Вилья. Он сыграл в чемпионском сезоне 36 матчей, забил 13 голов и сделал пять ассистов. Потом у Вильи стартовало путешествие через Австралию, США и Японию. Но последний титул в Испании он взял именно с «Атлетико».
«Атлетико» не знает, останется ли Луис Суарес в клубе на следующий год. Президент «Атлетико» подтвердил, что это решает именно Суарес. Тот отдал все эмоции в чемпионском матче, потом сел на газон и заплакал. Просто смотрел в телефон и не сдерживался:
Дальше Суарес вспомнил уход из «Барселоны». Даже после чемпионского матча. AS показал его в тот момент, когда Суарес уже утирал слезы. Он сказал в интервью: «Я пережил унижение прошлым летом. «Барселона» меня не ценила, а «Атлетико» открыл передо мной двери. Всегда буду благодарен клубу. Это был тяжелый сезон».
Потом наконец-то по-настоящему порадовался: