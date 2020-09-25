Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти
Месси и Суарес – это братская дружба, традиционный мате и соперничество в рекламе
Месси всегда выбирал одного-двух близких друзей в клубе. Таким человеком в его жизни долго был Сеск Фабрегас, еще раньше развивалась дружба с Пинто. Один из первых постов в инстаграме Месси – их совместное фото. Подпись: «Пришли домой в три утра. Очень устали и хотели спать». Пинто ушел в 2014-м, тогда же в клубе появился Суарес.
Этой весной Суарес вспоминал: «Месси – друг, который открыл для меня клубные двери. Мы дружим, потому что профессионалы, но сблизились и вне поля. Мыслю так: чтобы ладить на поле, надо дружить и за его пределами. Да, мы товарищи по команде, но лучшая характеристика взаимоотношений – друзья».
Они объединялись и с помощью традиций – вместе пили мате. Это чай, который особенно популярен в Аргентине и Уругвае. Суарес всегда носил с собой специальный термос, Месси пил даже в самолете во время поездок в сборную. Суарес обычно пьет мате только с близкими друзьями. В сборной таким другом был Лодейро, в «Барсе» – Месси.
Месси и Суарес постоянно вместе. Их дети ходят в одну школу, жены вместе занялись модным магазином. Под одной из фотографий c совместного отдыха в момент ухода Суареса появились новые комментарии, хотя Месси выкладывал пост еще в июле 2019 года. Один фанат пишет: «Сердце сжимается от мысли, что такого дуэта уже не будет».
Даже в 2020-м Месси и Суарес взяли семьи и уехали в короткий совместный отпуск на Ибицу. Детьми тоже занимались: Суарес мелькал на фото с детскими игрушками, Месси возился со своими. Все происходило между окончанием сезона в Примере и возобновлением Лиги чемпионов. Тогда еще не было провала «Барсы» и накала обстановки.
Так Суарес говорил о развитии дружбы с Месси: «Мы не только обычные футболисты. Мы еще и родители, у нас похожие привычки, мы почти одного возраста. Нам нравится веселиться, пить, дружить, даже есть вместе. Это прекрасные отношения, и со временем мы завоевали доверие друг друга».
Агент Суареса Алехандро Бальби рассказывал, что оба наверняка учтут мнение друг друга при выборе будущих команд: «Между Месси и Суаресом существует настоящая братская любовь. Они неразлучны, все время проводят вместе». До этого лета они один раз становились соперниками, но только во время съемок рекламы.
Неймар близко сдружился с обоими. Основа общения – шутки и уважение
Неймар провел в «Барселоне» четыре года. Он пришел в клуб на год раньше Суареса, поэтому первым наладил отношения с Месси. Суарес их закрепил, а потом объяснил тройную дружбу близким юмором: «Мы смеемся на поле и за его пределами. Ней – счастливый парень, Лео тоже, хотя люди так не думают».
Трио Месси-Суарес-Неймар стало одним из самых эффективных за всю историю футбола. Squawka подсчитала, что за три сезона вместе они забили 364 гола. Лучшим получился сезон-2015/16: 131 гол и четыре трофея. Позже Иван Ракитич вспоминал комфорт от игры «Барсы» в то время: тогда команда просто постоянно атаковала и прогрессировала.
Тренер Хорхе Сампаоли так шутил об их игре за «Барселону»: «Дружба между Месси, Суаресом и Неймаром – худшее, что случалось в мировом футболе. Лео может выиграть матч один. Если же к нему добавляется мощь Суареса и Неймара – такое просто должно быть запрещено». Сампаоли работал с Месси в сборной Аргентины.
В такую дружбу не верили внутри «Барселоны». Жерар Пике подходил и не понимал, почему три топ-игрока из Бразилии, Уругвая и Аргентины стали так близки. Суарес находил причины во взаимном уважении. Они просто помогали друг другу и не ставили себя на первый план. Неймар даже переживал и советовался с друзьями перед уходом в «ПСЖ».
Месси и Суарес формально не отпускали его и после официального объявления о трансфере. Неймар перешел в «ПСЖ» 3 августа 2017 года. Через три недели в инстаграме Месси появился пост с совместным фото, где он со смешными эмодзи еще и отметил Пике. Неймар рассказывал, что добился успеха в «Барсе» из-за скромности и поддержки друзей.
Месси и Суарес сыгрались на поле. Даже пенальти били вместе
Когда Суарес только перешел в «Барселону», то сразу адаптировал игру под новый стиль. Ничего глобально не менял, но учился правильно двигаться в новой системе. «Что меня волновало больше всего – как быть хорошим товарищем по команде», – говорил Суарес. С адаптацией на поле тоже помогал Месси, вокруг которого и строился футбол.
Месси и Суарес сразу выстроили результативную связку, а потом исторически креативили. Один из необычных пенальти в истории футбола – момент, когда вместо удара игрок делает пас партнеру. Мы рассказывали о куче примеров такого неудачного исполнения. Месси отпасовал на Суареса по всем правилам – так они забили «Сельте».
В октябре 2016-го Суарес получил «Золотую бутсу». Тогда ее вручали дети. Месси выложил фотографию и поздравил одним из первых: «Поздравляю, малыш. Идем наверх». Таким же поздравлением Суарес позже отвечал на награды Месси. В их соцсетях это стало своеобразной традицией. Был и момент, когда Суарес сам награждал Месси.
Одно из мнений на сайте Barca Universal: эта дружба в чем-то мешала «Барселоне» реализовать потенциал. Суарес играл всегда – даже когда перенес травму и не набрал форму. Там же есть ссылка на цитату Сетьена: «Стараемся, чтобы на поле всегда были Месси и Суарес. Трудно найти место для Гризманна и не дестабилизировать команду».
В сезоне-2019/20 пользы от Суареса было меньше даже по статистике. Он сыграл 28 матчей в Примере, забил 16 голов и отдал восемь ассистов. Так мало по сумме голов и передач Суарес не набирал с сезона-2011/12. 16 голов за «Барсу» в чемпионате уже были в первом сезоне, но тогда Суарес добавил 17 голевых. Сказывается и возраст – 33 года.
ProFootballDB анализировал показатели по атакующим дуэтам по лигам из топ-5. Три сезона подряд лидировали Месси и Суарес: вместе они забили за это время 247 голов. В сезоне-2019/20 их впервые опередил дуэт Левандовски и Гнабри из «Баварии». Они же стали и лучшей атакующей парой в истории Лиги чемпионов.
Теперь Суарес ушел в «Атлетико». Месси через сутки среагировал в инстаграме. Краткая версия его переживаний: «Сколько мате мы выпили, сколько обедов и ужинов провели. Никогда это не забудем. Ты не заслужил изгнания, но меня ничего не удивляет. Желаю всего лучшего в новом испытании. Очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг».
Неймар пришел в комментарии: «Невероятно, как они ведут дела». Одна из причин возможного ухода Месси из «Барсы» – то, как клуб обошелся с Суаресом. В прощальном посте Месси показал кучу фотографий, где они вместе. Похожие кадры еще есть в соцсетях Примеры.