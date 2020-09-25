Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти

Месси и Суарес – это братская дружба, традиционный мате и соперничество в рекламе

Месси всегда выбирал одного-двух близких друзей в клубе. Таким человеком в его жизни долго был Сеск Фабрегас, еще раньше развивалась дружба с Пинто. Один из первых постов в инстаграме Месси – их совместное фото. Подпись: «Пришли домой в три утра. Очень устали и хотели спать». Пинто ушел в 2014-м, тогда же в клубе появился Суарес.

Этой весной Суарес вспоминал: «Месси – друг, который открыл для меня клубные двери. Мы дружим, потому что профессионалы, но сблизились и вне поля. Мыслю так: чтобы ладить на поле, надо дружить и за его пределами. Да, мы товарищи по команде, но лучшая характеристика взаимоотношений – друзья».

Они объединялись и с помощью традиций – вместе пили мате. Это чай, который особенно популярен в Аргентине и Уругвае. Суарес всегда носил с собой специальный термос, Месси пил даже в самолете во время поездок в сборную. Суарес обычно пьет мате только с близкими друзьями. В сборной таким другом был Лодейро, в «Барсе» – Месси.