Лионель Месси
Примера
Футбол
Луис Суарес
Неймар
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Футбол #Неймар #Луис Суарес #Барселона #Примера

Месси и Суарес – 💔. Называли друг друга малышами, вместе забивали больше всей Европы, пасовались во время пенальти

25 сентября, 18:35
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Месси и Суарес – это братская дружба, традиционный мате и соперничество в рекламе

Месси всегда выбирал одного-двух близких друзей в клубе. Таким человеком в его жизни долго был Сеск Фабрегас, еще раньше развивалась дружба с Пинто. Один из первых постов в инстаграме Месси – их совместное фото. Подпись: «Пришли домой в три утра. Очень устали и хотели спать». Пинто ушел в 2014-м, тогда же в клубе появился Суарес.

Этой весной Суарес вспоминал: «Месси – друг, который открыл для меня клубные двери. Мы дружим, потому что профессионалы, но сблизились и вне поля. Мыслю так: чтобы ладить на поле, надо дружить и за его пределами. Да, мы товарищи по команде, но лучшая характеристика взаимоотношений – друзья».

Они объединялись и с помощью традиций – вместе пили мате. Это чай, который особенно популярен в Аргентине и Уругвае. Суарес всегда носил с собой специальный термос, Месси пил даже в самолете во время поездок в сборную. Суарес обычно пьет мате только с близкими друзьями. В сборной таким другом был Лодейро, в «Барсе» – Месси.

Семьи Месси и Суареса.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Месси и Суарес постоянно вместе. Их дети ходят в одну школу, жены вместе занялись модным магазином. Под одной из фотографий c совместного отдыха в момент ухода Суареса появились новые комментарии, хотя Месси выкладывал пост еще в июле 2019 года. Один фанат пишет: «Сердце сжимается от мысли, что такого дуэта уже не будет».

Даже в 2020-м Месси и Суарес взяли семьи и уехали в короткий совместный отпуск на Ибицу. Детьми тоже занимались: Суарес мелькал на фото с детскими игрушками, Месси возился со своими. Все происходило между окончанием сезона в Примере и возобновлением Лиги чемпионов. Тогда еще не было провала «Барсы» и накала обстановки.

Так Суарес говорил о развитии дружбы с Месси: «Мы не только обычные футболисты. Мы еще и родители, у нас похожие привычки, мы почти одного возраста. Нам нравится веселиться, пить, дружить, даже есть вместе. Это прекрасные отношения, и со временем мы завоевали доверие друг друга».

Агент Суареса Алехандро Бальби рассказывал, что оба наверняка учтут мнение друг друга при выборе будущих команд: «Между Месси и Суаресом существует настоящая братская любовь. Они неразлучны, все время проводят вместе». До этого лета они один раз становились соперниками, но только во время съемок рекламы.

Неймар близко сдружился с обоими. Основа общения – шутки и уважение

Неймар провел в «Барселоне» четыре года. Он пришел в клуб на год раньше Суареса, поэтому первым наладил отношения с Месси. Суарес их закрепил, а потом объяснил тройную дружбу близким юмором: «Мы смеемся на поле и за его пределами. Ней – счастливый парень, Лео тоже, хотя люди так не думают».

Трио Месси-Суарес-Неймар стало одним из самых эффективных за всю историю футбола. Squawka подсчитала, что за три сезона вместе они забили 364 гола. Лучшим получился сезон-2015/16: 131 гол и четыре трофея. Позже Иван Ракитич вспоминал комфорт от игры «Барсы» в то время: тогда команда просто постоянно атаковала и прогрессировала.

Тренер Хорхе Сампаоли так шутил об их игре за «Барселону»: «Дружба между Месси, Суаресом и Неймаром – худшее, что случалось в мировом футболе. Лео может выиграть матч один. Если же к нему добавляется мощь Суареса и Неймара – такое просто должно быть запрещено». Сампаоли работал с Месси в сборной Аргентины.

dpa/Global Look Press

В такую дружбу не верили внутри «Барселоны». Жерар Пике подходил и не понимал, почему три топ-игрока из Бразилии, Уругвая и Аргентины стали так близки. Суарес находил причины во взаимном уважении. Они просто помогали друг другу и не ставили себя на первый план. Неймар даже переживал и советовался с друзьями перед уходом в «ПСЖ».

Месси и Суарес формально не отпускали его и после официального объявления о трансфере. Неймар перешел в «ПСЖ» 3 августа 2017 года. Через три недели в инстаграме Месси появился пост с совместным фото, где он со смешными эмодзи еще и отметил Пике. Неймар рассказывал, что добился успеха в «Барсе» из-за скромности и поддержки друзей.

Месси и Суарес сыгрались на поле. Даже пенальти били вместе

Когда Суарес только перешел в «Барселону», то сразу адаптировал игру под новый стиль. Ничего глобально не менял, но учился правильно двигаться в новой системе. «Что меня волновало больше всего – как быть хорошим товарищем по команде», – говорил Суарес. С адаптацией на поле тоже помогал Месси, вокруг которого и строился футбол.

Месси и Суарес сразу выстроили результативную связку, а потом исторически креативили. Один из необычных пенальти в истории футбола – момент, когда вместо удара игрок делает пас партнеру. Мы рассказывали о куче примеров такого неудачного исполнения. Месси отпасовал на Суареса по всем правилам – так они забили «Сельте».

В октябре 2016-го Суарес получил «Золотую бутсу». Тогда ее вручали дети. Месси выложил фотографию и поздравил одним из первых: «Поздравляю, малыш. Идем наверх». Таким же поздравлением Суарес позже отвечал на награды Месси. В их соцсетях это стало своеобразной традицией. Был и момент, когда Суарес сам награждал Месси.

Одно из мнений на сайте Barca Universal: эта дружба в чем-то мешала «Барселоне» реализовать потенциал. Суарес играл всегда – даже когда перенес травму и не набрал форму. Там же есть ссылка на цитату Сетьена: «Стараемся, чтобы на поле всегда были Месси и Суарес. Трудно найти место для Гризманна и не дестабилизировать команду».

В сезоне-2019/20 пользы от Суареса было меньше даже по статистике. Он сыграл 28 матчей в Примере, забил 16 голов и отдал восемь ассистов. Так мало по сумме голов и передач Суарес не набирал с сезона-2011/12. 16 голов за «Барсу» в чемпионате уже были в первом сезоне, но тогда Суарес добавил 17 голевых. Сказывается и возраст – 33 года.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ProFootballDB анализировал показатели по атакующим дуэтам по лигам из топ-5. Три сезона подряд лидировали Месси и Суарес: вместе они забили за это время 247 голов. В сезоне-2019/20 их впервые опередил дуэт Левандовски и Гнабри из «Баварии». Они же стали и лучшей атакующей парой в истории Лиги чемпионов.

Теперь Суарес ушел в «Атлетико». Месси через сутки среагировал в инстаграме. Краткая версия его переживаний: «Сколько мате мы выпили, сколько обедов и ужинов провели. Никогда это не забудем. Ты не заслужил изгнания, но меня ничего не удивляет. Желаю всего лучшего в новом испытании. Очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг».

Неймар пришел в комментарии: «Невероятно, как они ведут дела». Одна из причин возможного ухода Месси из «Барсы» – то, как клуб обошелся с Суаресом. В прощальном посте Месси показал кучу фотографий, где они вместе. Похожие кадры еще есть в соцсетях Примеры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше историй вокруг Месси и Суареса
Делами Месси в «Барселоне» занимается отец. Выбивал деньги, шантажировал «Реалом», сам подписывал контракт
Месси празднует голы жестом, который посвящает бабушке. Именно она запустила его карьеру
Суарес подделал тест на знание языка для итальянского гражданства. Он получил ответы заранее
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Футбол
#Неймар
#Луис Суарес
#Барселона
#Примера