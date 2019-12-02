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Неймар (Неймар Да Силва)
№10
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 февр. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ему всего 16 лет, но уже: контракт с Nike, 2,5 млн подписчиков в инстаграме, миллионная зарплата в «ПСЖ»
#Хави Симонс
31 марта, 18:12
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
#Реддит
22 апреля, 19:04
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля, 15:34
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
#ПСЖ
12 марта, 01:50
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
#Неймар
12 марта, 00:08
Неймара удалили в матче Лиги 1. Теперь у него 9 (да, уже девять!) красных карточек в карьере
#Неймар
24 февраля, 21:58
Внутри «ПСЖ» бурлит конфликт вокруг медиков
#ПСЖ
22 февраля, 18:50
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
#Футбол
02 декабря 2019, 13:15
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