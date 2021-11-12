Неймар
ЧМ-2022
Бразилия
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#Неймар #ЧМ-2022 #Бразилия

Неймар празднует гол в ковбойской шляпе, выбривает Бэтмена на голове и приезжает на тренировку на вертолете за 12 млн

12 ноября, 18:57

Неймар – главный герой и звезда последних отборочных игр на ЧМ-2022.

Он в матче с Колумбией отдал решающий голевой пас на Лукаса Пакету. Этот гол вывел Бразилию на чемпионат мира. Бразилия выиграла 11 матчей отбора из 12 и опередила Аргентину на девять очков. 

Ранее в интервью Неймар говорил, что этот чемпионат мира станет последним: «Я считаю это своим последним, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом. Поэтому я сделаю все, чтобы добиться успеха, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким».

Но пока – веселье. Гол с партнерами Неймар отметил танцами. 

А потом ходил довольный в ковбойской шляпе. 

Еще один яркий хайлайт матча с Неймаром. Он жестко наорал прямо в лицо судье. И получил за это желтую карточку. 

Жечь Неймар начал еще с тренировки. Он прилетел на базу на личном вертолете «Бэтмен», который стоит 12-15 млн долларов по информации разных медиа. Внутри есть VIP-зал для 11 человек, спроектированный Mercedes. На вертолете выгравированы инициалы Неймара – NRJ.

Неймар купил вертолет этим летом.

Вертолет в честь Бэтмена – неудивительно для Неймара. Он давно говорит о любви к нему. И в последних играх показал прическу с летучей мышью.

Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц

Есть и огромная татуировка на спине.

И, конечно, маска.

Supplied by PLANET PHOTOS / global look press

Неймар давно говорил, что фанатеет от комиксов. С 2018-го он даже издает свои о герое с волшебными татуировками. Неймару помогает бывший автор The New York Times:

«Как и у многих детей, у меня было две мечты – стать футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. В детстве я рос, читая комиксы. Надеюсь, что эти истории и персонажи смогу вдохновлять и развлекать людей по всему миру».

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