Неймар празднует гол в ковбойской шляпе, выбривает Бэтмена на голове и приезжает на тренировку на вертолете за 12 млн

Неймар – главный герой и звезда последних отборочных игр на ЧМ-2022.

Он в матче с Колумбией отдал решающий голевой пас на Лукаса Пакету. Этот гол вывел Бразилию на чемпионат мира. Бразилия выиграла 11 матчей отбора из 12 и опередила Аргентину на девять очков.

Ранее в интервью Неймар говорил, что этот чемпионат мира станет последним: «Я считаю это своим последним, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом. Поэтому я сделаю все, чтобы добиться успеха, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким».

Но пока – веселье. Гол с партнерами Неймар отметил танцами.