Неймар празднует гол в ковбойской шляпе, выбривает Бэтмена на голове и приезжает на тренировку на вертолете за 12 млн
Неймар – главный герой и звезда последних отборочных игр на ЧМ-2022.
Он в матче с Колумбией отдал решающий голевой пас на Лукаса Пакету. Этот гол вывел Бразилию на чемпионат мира. Бразилия выиграла 11 матчей отбора из 12 и опередила Аргентину на девять очков.
Ранее в интервью Неймар говорил, что этот чемпионат мира станет последним: «Я считаю это своим последним, потому что не знаю, хватит ли у меня сил больше заниматься футболом. Поэтому я сделаю все, чтобы добиться успеха, сделаю все, чтобы победить вместе со своей страной, осуществить свою самую большую мечту с тех пор, как я был маленьким».
Но пока – веселье. Гол с партнерами Неймар отметил танцами.
А потом ходил довольный в ковбойской шляпе.
Еще один яркий хайлайт матча с Неймаром. Он жестко наорал прямо в лицо судье. И получил за это желтую карточку.
Жечь Неймар начал еще с тренировки. Он прилетел на базу на личном вертолете «Бэтмен», который стоит 12-15 млн долларов по информации разных медиа. Внутри есть VIP-зал для 11 человек, спроектированный Mercedes. На вертолете выгравированы инициалы Неймара – NRJ.
Неймар купил вертолет этим летом.
Вертолет в честь Бэтмена – неудивительно для Неймара. Он давно говорит о любви к нему. И в последних играх показал прическу с летучей мышью.
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
Есть и огромная татуировка на спине.
И, конечно, маска.
Неймар давно говорил, что фанатеет от комиксов. С 2018-го он даже издает свои о герое с волшебными татуировками. Неймару помогает бывший автор The New York Times:
«Как и у многих детей, у меня было две мечты – стать футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. В детстве я рос, читая комиксы. Надеюсь, что эти истории и персонажи смогу вдохновлять и развлекать людей по всему миру».