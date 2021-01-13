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Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe

вчера, 22:15

Приложение ToonMe превращает людей с обычных фото в мультяшных героев. Недавно у него вышло обновление, которое позволяет обработать фотографию в четырех стилях анимации. 

Создатели не говорят, к чему они отсылают, но очевидно, что, например, на первом фото так бы Неймара нарисовал Pixar. А на последнем – Disney.

Вот еще звезды спорта в разных мультвселенных.

Артем Дзюба 

Хабиб Нурмагомедов

Лионель Месси

Александр Овечкин

Евгения Медведева

Леброн Джеймс

Роберт Левандовски

Златан Ибрагимович

Даниил Медведев

Льюис Хэмилтон

Александр Головин

Алина Загитова

Криштиану Роналду

Конор Макгрегор

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#Криштиану Роналду
#Хабиб Нурмагомедов
#Лионель Месси
#кино
#Артем Дзюба
#Конор Макгрегор
#Неймар
#Златан Ибрагимович
#Евгения Медведева
#Леброн Джеймс
#Александр Головин
#Роберт Левандовски
#Даниил Медведев
#Александр Овечкин
#Льюис Хэмилтон
#Алина Загитова