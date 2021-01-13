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Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
вчера, 22:15
Приложение ToonMe превращает людей с обычных фото в мультяшных героев. Недавно у него вышло обновление, которое позволяет обработать фотографию в четырех стилях анимации.
Создатели не говорят, к чему они отсылают, но очевидно, что, например, на первом фото так бы Неймара нарисовал Pixar. А на последнем – Disney.
Вот еще звезды спорта в разных мультвселенных.
Артем Дзюба
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