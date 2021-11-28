Противоречивый матч «ПСЖ»: Месси сделал хет-трик ассистов, а Серхио Рамос дебютировал. Но Неймар сломался – нога страшно выгнулась после подката
В 15-м туре Лиги 1 «ПСЖ» приехал на выезд к «Сент-Этьену» и обыграл его со счетом 3:1. Главные события из этой встречи:
1. Продление беспроигрышной серии «ПСЖ» в Лиге 1 до пяти матчей подряд. Четыре последние игры – победы.
2. Хет-трик Лионеля Месси. Правда, он отдал три голевые, а не забивал.
3. Дебют Серхио Рамоса за «ПСЖ». Он не играл с мая из-за травмы.
4. Травма Неймара. На 84-й минуте под него подкатился защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон – после контакта нога Неймара жестко выгнулась.
Дальше Неймар несколько минут лежал на газоне, закрыв лицо руками. В это время врачи «ПСЖ» оказывали ему помощь. В конце концов они показали тренерскому штабу Почеттино, что нужна замена, и унесли Неймара в подтрибунное помещение на носилках.
Стадион Неймар покинул уже с костылями.
Пока нет никакой информации относительно характера травмы Неймара (хотя некоторые медиа предположили, что до 2022-го он на поле не выйдет). В инстаграме он попросил фанатов набраться терпения и сообщил, что вернется сильнее. А «ПСЖ» в соцсетях поддержал игрока.
Для Неймара это третья травма в этом сезоне. Он уже суммарно пропустил месяц. Если брать всю карьеру, то, начиная с сезона-2013/14, он травмируется каждый год по несколько раз. Общая статистика за 8 лет (до сегодняшнего дня):
- 29 травм. Еще четыре раза «ПСЖ» давал ему отдых на один матч.
- Он пропустил 120 матчей «Барселоны» и «ПСЖ». Это вместе со всеми отдыхами.
- Он восстанавливался 671 день.