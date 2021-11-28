Противоречивый матч «ПСЖ»: Месси сделал хет-трик ассистов, а Серхио Рамос дебютировал. Но Неймар сломался – нога страшно выгнулась после подката

В 15-м туре Лиги 1 «ПСЖ» приехал на выезд к «Сент-Этьену» и обыграл его со счетом 3:1. Главные события из этой встречи:

1. Продление беспроигрышной серии «ПСЖ» в Лиге 1 до пяти матчей подряд. Четыре последние игры – победы.

2. Хет-трик Лионеля Месси. Правда, он отдал три голевые, а не забивал.

3. Дебют Серхио Рамоса за «ПСЖ». Он не играл с мая из-за травмы.

4. Травма Неймара. На 84-й минуте под него подкатился защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон – после контакта нога Неймара жестко выгнулась.