Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
«ПСЖ» проиграл «Ман Сити» (0:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Неймар переживал эту ситуацию тяжелее остальных. Он едва не расплакался еще во время второго гола Мареза, когда перспективы «ПСЖ» окончательно прояснились. «ПСЖ» ни разу не пробил даже в створ ворот. После матча Неймар опустился на плечо Фернандиньо – там он уже не сдерживался.
Когда Неймар еще играл за «Барселону», Фернандиньо тоже обнимал его во время неудачных моментов. Еще был матч Бразилии и Коста-Рики, в котором одновременно пересекались Неймар и судья Куйперс. В нем Неймар получил желтую карточку за споры, а соперники бесконечно лупили его по ногам. Фернандиньо опять был рядом.
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Помните обвинения Неймара в изнасиловании? Тогда Фернандиньо тоже был первым, кто за него заступился. Его цитата: «Услышал об этом с большой грустью. Подумал, что это странно. 15 дней пути – и только потом девушка разоблачила его. Думаю, что все быстро прояснится. Верю в невиновность Неймара. Мы все поддержим его, чтобы это никак не повлияло на игру».
Неймар получил тяжелую травму? Фернандиньо снова на связи. Три года назад он сравнивал состояние здоровья Неймара с собственным опытом. Тогда у Неймара была травма стопы. Фернандиньо рассказывал, что до сих пор чувствует боли в ноге. Потом анонсировал возвращение Неймара словами: «Смотрю на его движения и дриблинг на тренировках. Он вообще не боится».
В самой игре между «Ман Сити» и «ПСЖ» Фернандиньо вообще не давал Неймару свободу. Фанаты смеялись в твиттере: «Так Неймар представляет, что однажды обгонит Фернандиньо». Он вышел на матч с капитанской повязкой, сделал пять отборов мяча. Неожиданное напоминание: Фернандиньо уже 36 лет. Его контракт с «Ман Сити» действует до лета этого года.
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