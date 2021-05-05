Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры

Помните обвинения Неймара в изнасиловании? Тогда Фернандиньо тоже был первым, кто за него заступился. Его цитата: «Услышал об этом с большой грустью. Подумал, что это странно. 15 дней пути – и только потом девушка разоблачила его. Думаю, что все быстро прояснится. Верю в невиновность Неймара. Мы все поддержим его, чтобы это никак не повлияло на игру».

Неймар получил тяжелую травму? Фернандиньо снова на связи. Три года назад он сравнивал состояние здоровья Неймара с собственным опытом. Тогда у Неймара была травма стопы. Фернандиньо рассказывал, что до сих пор чувствует боли в ноге. Потом анонсировал возвращение Неймара словами: «Смотрю на его движения и дриблинг на тренировках. Он вообще не боится».

В самой игре между «Ман Сити» и «ПСЖ» Фернандиньо вообще не давал Неймару свободу. Фанаты смеялись в твиттере: «Так Неймар представляет, что однажды обгонит Фернандиньо». Он вышел на матч с капитанской повязкой, сделал пять отборов мяча. Неожиданное напоминание: Фернандиньо уже 36 лет. Его контракт с «Ман Сити» действует до лета этого года.

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов