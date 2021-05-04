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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

04 мая, 23:55

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сыграли в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В обеих играх победил «Сити», счет по сумме двух матчей 4:1 . События второй игры:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
  • «Сити» впервые в своей истории выходит в финал Лиги чемпионов. Он уже доходил до полуфинала в 2016 году, но вылетел тогда от «Реала».
  • Для «ПСЖ» выход в финал был бы повторением лучшего результата в ЛЧ. В 2020-м году он впервые дошел до такой стадии, но проиграл «Баварии».
  • «Ман Сити» победил в седьмом матче ЛЧ подряд и установил рекорд среди английских клубов. Ни одной команде из Англии не удавалось победить больше чем в шести играх подряд. По столько побед у «Ман Юнайтед» (1965/66), «Лидса» (1969/70) и «Арсенал» (2005).
  • Финал пройдет 29 мая. «Сити» сыграет с победителем пары «Реал» – «Челси».
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Источник:
Гол.ру
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