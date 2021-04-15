Гвардиола наконец-то вывел «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ! Клуб оказался там впервые за пять лет
Первый четвертьфинальный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Д – победа первых 2:1. Ответный – точно такой же исход с таким же счетом.
Сначала – немного фактов об этой битве в четвертьфинале и его героях:
❌ На секунду показалось, что «Боруссия» Д близка к полуфиналу благодаря голу 17-летнего Джуда Беллингхема. Просто вдумайтесь: в прошлом сезоне он барахтался вместе с «Бирмингемом» на 20-м месте в таблице Чемпионшипа. В этом – забивает в четвертьфинале ЛЧ.
Гвардиола сказал: «Я не могу поверить. Может, он врет? Может, он старше 17? Он играет потрясающе».
↔️ Рияд Марез сравнял счет в ответной встрече – это его первый гол в ЛЧ с сентября 2019-го.
✅ Фил Фоден забил дома и на выезде. Он – второй самый молодой игрок в истории ЛЧ, забивший дважды одной команде в двухматчевом противостоянии. Рекорд у Мбаппе – в сезоне-2016/17 18-летний он припечатал (тоже) дортмундскую «Боруссию».
Знаете, что самое главное?
«Манчестер Сити». Впервые. Вышел. В. Полуфинал. ЛЧ. С Пепом Гвардиолой.
Он руководит командой с 2016-го, но, да, до этого сезона ни разу не пробивался в Лиге чемпионов выше четвертьфинала.
2016/17 – «Манчестер Сити» напоролся в 1/8 финала на «Монако». 5:3 дома, а потом вдруг 1:3 – и все.
2017/18 – тут «Ман Сити» пробился в четвертьфинал, но там его ждал «Ливерпуль». На этом его еврокубковое путешествие закончилось.
2018/19 – вылет от «Тоттенхэма» в четвертьфинале.
2019/20 – в одноматчевом четвертьфинале Гвардиолу и его «Ман Сити» опрокинул «Лион».
И вот, сезон-2020/21: Гвардиола наконец-то добрался с «Манчестер Сити» до полуфинала (второй в истории клуба; первый случился в сезоне-2015/16). Это его восьмой лигочемпионский полуфинал в карьере – по этому показателю он добрался до рекорда Жозе Моуринью.
Гвардиола говорил: «Я очень рад за клуб, за руководство, за фанатов – за каждого! Мы вышли в полуфинал лишь во второй раз, так что у нас нет особой истории на этом этапе, но мы начинаем ее писать. Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош. Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против сильнейших клубов».
В полуфинале «Ман Сити» предстоит разборка с «ПСЖ», пока что это не важно. Пока что «Ман Сити» – это эмоции.