Гвардиола наконец-то вывел «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ! Клуб оказался там впервые за пять лет

Сначала – немного фактов об этой битве в четвертьфинале и его героях:

❌ На секунду показалось, что «Боруссия» Д близка к полуфиналу благодаря голу 17-летнего Джуда Беллингхема. Просто вдумайтесь: в прошлом сезоне он барахтался вместе с «Бирмингемом» на 20-м месте в таблице Чемпионшипа. В этом – забивает в четвертьфинале ЛЧ.

Гвардиола сказал: «Я не могу поверить. Может, он врет? Может, он старше 17? Он играет потрясающе».

↔️ Рияд Марез сравнял счет в ответной встрече – это его первый гол в ЛЧ с сентября 2019-го.

✅ Фил Фоден забил дома и на выезде. Он – второй самый молодой игрок в истории ЛЧ, забивший дважды одной команде в двухматчевом противостоянии. Рекорд у Мбаппе – в сезоне-2016/17 18-летний он припечатал (тоже) дортмундскую «Боруссию».

Знаете, что самое главное?

«Манчестер Сити». Впервые. Вышел. В. Полуфинал. ЛЧ. С Пепом Гвардиолой.