Джуд Беллингхем

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Футбол
Немецкий футбольный союз оштрафовал Беллингхема за слова об арбитре. Игрок усомнился в непредвзятости судьи
#Джуд Беллингхем
Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
Беллингхем – самый молодой участник Евро в истории
#Джуд Беллингхем
Футбол
17-летний Рейна забил за «Боруссию». Ему ассистировал 17-летний Беллингхем
#Джованни Рейна
Футбол
«Бирмингем» вывел из обращения номер проданного 17-летнего игрока – «для вдохновения других»
#Джуд Беллингхем
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На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
#Бундеслига
Игроки «Боруссии» поют битловскую Hey Jude. Так они представили новичка
#Джуд Беллингхем
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