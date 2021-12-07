Немецкий футбольный союз оштрафовал Беллингхема за слова об арбитре. Игрок усомнился в непредвзятости судьи

Джуд Беллингхем из «Боруссии Д» оштрафован на 40 тысяч евро за критику арбитра Феликса Цвайера. Он работал на матче «Боруссии» и «Баварии» (2:3) и назначил пенальти, с которого забили победный гол.

Беллингем во время послематчевого интервью сказал: «Арбитр, у которого в карьере был договорной матч, работал на главной игре в Германии. Чего вы тогда ждете?» Немецкий футбольный союз признал его комментарий неспортивным поведением.

Цвейер действительно был фигурантом дела о договорном матче в 2005 году. Его дисквалифицировали на шесть месяцев, но после этого он вернулся в футбол и теперь работает на топовых матчах.

Момент, за который назначен удар: