Джуд Беллингхем

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На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
#Бундеслига
Игроки «Боруссии» поют битловскую Hey Jude. Так они представили новичка
#Джуд Беллингхем